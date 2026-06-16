به گزارش خبرگزاری مهر، نگهدار حسینپور اظهار کرد: جزیره خارگ یکی از مهمترین مناطق راهبردی کشور محسوب میشود و نقشی بیبدیل در اقتصاد ملی، امنیت اقتصادی و صادرات بیش از ۹۰ درصد نفت کشور ایفا میکند.
وی افزود: خارگ در جریان جنگ تحمیلی سوم به دلیل موقعیت راهبردی خود در معرض شدیدترین تهدیدها و حملات دشمن قرار گرفت، اما با اتکال به خداوند متعال، هدایتهای استاندار بوشهر، حمایت فرماندار و همراهی دستگاههای اجرایی، نظامی، امنیتی، خدماتی و مردم، تمامی مأموریتهای محوله با موفقیت انجام شد.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: با برنامهریزی و پیشبینیهای صورت گرفته پیش از آغاز جنگ، تأمین و توزیع کالاهای اساسی از جمله آرد و نان بدون وقفه ادامه یافت و آرامش و ثبات در زندگی مردم حفظ شد.
وی ادامه داد: در حوزه امنیتی نیز اعضای شورای تأمین با برگزاری جلسات مستمر و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول، نقش مؤثری در مدیریت شرایط بحرانی و حفظ امنیت جزیره ایفا کردند.
حسینپور با اشاره به ابعاد حملات دشمن بیان کرد: با اجرای برنامههای پدافند غیرعامل و همکاری مدیران و کارکنان صنعت نفت، فرآیند تولید، ذخیرهسازی، صادرات و توزیع فرآوردههای نفتی بدون اختلال ادامه یافت و نقش راهبردی خارگ در اقتصاد ملی حفظ شد.
وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی سوم بیش از ۵۴۸ مورد اصابت موشک در جزیره خارگ به ثبت رسیده است که نشاندهنده شدت حملات دشمن علیه این منطقه راهبردی است.
بخشدار ویژه خارگ خاطرنشان کرد: در یکی از شدیدترین حملات که در ۲۶ اسفندماه رخ داد، ۵۰ اصابت موشکی به این جزیره ثبت شد.
وی ادامه داد: طی دو روز متوالی، شش فروند شناور مسافربری با هدف قطع ارتباط جزیره با سرزمین اصلی مورد حمله دشمن قرار گرفت، اما با تدابیر اتخاذ شده و همکاری قایقهای مردمی و شناورهای صیادی، جابهجایی بومیان و شاغلان بدون وقفه ادامه یافت.
حسینپور تأکید کرد: ارتباط مردم با سرزمین اصلی حتی برای یک روز نیز قطع نشد و خدمات مورد نیاز شهروندان در حوزههای مختلف تأمین شد.
وی حضور میدانی در میان مردم، برگزاری منظم جلسات کمیسیون اشتغال و پیگیری مسائل مرتبط با حقوق و مزایای کارگران را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد.
بخشدار ویژه خارگ افزود: موضوعات مرتبط با آب، برق، درمان، حملونقل و سایر خدمات عمومی نیز به صورت مستمر پیگیری شد تا از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری شود.
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