بخشدار ویژه خارگ: شایعه تخلیه جزیره کذب محض است

نگهدار حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب قاطع اخبار منتشر شده در برخی کانالها و صفحات فضای مجازی مبنی بر تخلیه جزیره خارگ، اظهار کرد: این اخبار کاملاً کذب، فاقد هرگونه اعتبار و با هدف ایجاد نگرانی در میان مردم و خدشهدار کردن آرامش جامعه منتشر شده است.
وی افزود: هیچگونه برنامه یا تصمیمی برای تخلیه جزیره خارگ وجود ندارد و تمامی فعالیتهای اجرایی، خدماتی، آموزشی، صنعتی و اقتصادی در جزیره مطابق روال عادی در حال انجام است.
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به جایگاه راهبردی این جزیره در اقتصاد کشور تصریح کرد: جزیره خارگ به واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی خود در عرصه ملی و بینالمللی، نقشی تعیینکننده و بیبدیل در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ایفا میکند و به عنوان مهمترین پایانه صادرات نفت کشور، همواره از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است.
حسینپور ادامه داد: وحدت ملی و امنیت ملی در جزیره خارگ، امروز به یک نماد ارزشمند از همدلی و همافزایی میان مردم، مسئولان و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی تبدیل شده است و همین انسجام، مهمترین سرمایه برای حفظ آرامش و ثبات این منطقه راهبردی محسوب میشود.
وی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر مدیران با مردم خاطرنشان کرد: پاسخگویی مدیران به مطالبات مردم و حضور میدانی آنان در اجتماعات و میان شهروندان، جلوهای از عزت، اقتدار و افتخار ملی است و مسئولان جزیره خود را موظف میدانند با شفافیت و مسئولیتپذیری در کنار مردم باشند.
بخشدار ویژه خارگ از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات را تنها از رسانههای رسمی و منابع معتبر دنبال کنند و گفت: مردم آگاه و بصیر خارگ همواره نشان دادهاند که در برابر شایعات و جنگ روانی دشمنان هوشیار هستند و اجازه نخواهند داد امنیت و آرامش این جزیره راهبردی خدشهدار شود.
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