به گزارش خبرگزاری مهر، امین قوامی معاون راهداری اداره کل با اشاره به اقدامات ایمنسازی محورهای مواصلاتی اظهار کرد: خوشبختانه از مجموع ۱۳ نقطه حادثهخیز شناسایی شده در سال ۱۴۰۱، ۱۲ نقطه به طور کامل رفع شده و تنها یک نقطه در روبروی قطب صنعتی سامان باقی مانده است که در دست اقدام میباشد.
وی در خصوص مصوبات قدیمیتر افزود: از ۴۰ نقطه حادثهخیز شناسایی شده در سال ۱۳۹۵، هنوز ۱۱ نقطه اعتبارات عملیاتی نشدهاند.
قوامی در ادامه از اجرای طرح خطکشی و نقوش ترافیکی در مسیر مدارس حاشیه، ورودی روستاها و شهرهای شهرستانهای سامان، بن، بروجن و کیار خبر داد و تصریح کرد: امسال قرارداد رنگآمیزی این مسیرها منعقد شده و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک هزار و پانصد مترمربع از نقوش ترافیکی این مناطق اجرا شده است. همچنین عملیات در سایر شهرستانها نیز در دست اجرا میباشد.
معاون راهداری استان با اشاره به اجرای طرح شیار لرزاننده (ایمنساز لرزهای) گفت: قرارداد اجرای شیار لرزاننده منعقد شده و در شهرستان بروجن به طور کامل اجرا شده و به تدریج در دیگر شهرستانها نیز انجام خواهد شد.
وی در خصوص تابلوهای اطلاعاتی هشدار داد: متأسفانه برخی افراد ناآگاه نسبت به مخدوش کردن و تخریب این تابلوها اقدام میکنند. با توجه به هزینه بالای هر متر تابلوی اطلاعاتی، انتظار داریم هماستانیها در نگهداری و عدم آسیب رساندن به این تجهیزات که با هدف نجات جان کاربران جادهای نصب شدهاند، همکاری کنند. چنانچه اعتبارات استانی و ملی به این ادارهکل ابلاغ شود، نسبت به جایگزینی تابلوهای مخدوش شده اقدام خواهیم کرد.
قوامی در پایان تأکید کرد: تابلوهای نصب شده در کنار جادهها برای ایمنی و نجات جان کاربران است و از همه رانندگان درخواست میشود طبق علائم راهنمایی و رانندگی نصب شده رفتار کرده و با رعایت قوانین، سفری ایمن را تجربه کنند.
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