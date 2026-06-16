فراخوان همایش ملی «امتداد اجتماعی عرفان» با محور نظام حکمرانی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش ملی «امتداد اجتماعی عرفان در ساحت تمدنی و نسبت آن با نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران» به همت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) برگزار می شود.

محورهای این همایش شامل، عرفان و علوم مدرن، عرفان و فرهنگ و جامعه، عرفان و اقتصاد و تربیت، عرفان و سیاست و حکمرانی، آینده تمدنی ایران است.

همچنین بخش ویژه قائد شهید امت شامل، اندیشه عرفانی امام شهید، شخصیت عرفانی امام شهید، مشی حکمرانی معنوی و عرفانی امام شهید است.

علاقه مندان به شرکت در این همایش تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ مهلت دارند چکیده آثار و تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ اصل آثار خود را به نشانی emtedaderfan.ir ارسال نمایند.