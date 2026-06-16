روایت شیخ حسین انصاریان از سه حق خداوند بر اهل زمین و جایگاه عترت

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسین انصاریان در نخستین روز از مراسم عزاداری دهه محرم در حسینیه هدایت تهران در سخنانی به تشریح جایگاه کتاب شریف قران و عترت پرداخت و با اشاره به میراث مکتوب شیعه بیان کرد: شیعه کتاب بسیار مهم و نایابی به نام قرب الاسناد داشته که مانند گوهری گمشده در پس پرده ها پنهان بود.

وی در ادامه به بیان روایتی از پیامبر اسلام در این کتاب پرداخت و گفت: بر اساس این روایت خداوند سه حق بزرگ دارد و بی اعتنایی به این سه حق حرام است. حق نخست قران مجید است که کاملا الهی بوده و رعایت حق آن بر عهده بندگان است. بزرگان دین و صاحبدلان تاکید دارند که حق این کتاب از طریق قرائت، فهم عمیق و عمل به ایات ان ادا می شود و لغت شناسان بزرگ قران نیز زحمات بسیاری برای کشف اعماق کلمات این کتاب آسمانی کشیده اند.

انصاریان با اشاره به آیات هفتم و هشتم سوره اعراف تصریح کرد: خداوند قران مجید را ترازوی سنجش پرونده اعمال مردم در قیامت قرار داده است. وی وقتی انسان قرآن را بخواند و به آن عمل کند و در مواردی که فهم ان را ندارد از اهل فن بپرسد اعمالش ارزشمند خواهد شد. این حق خدا بر عهده بندگان ثابت است و چه در دنیا ان را بپذیرند و چه نپذیرند در لحظات پایانی عمر و هنگام گرفته شدن جان با مشاهده نشانه های دنیای دیگر ناله می زنند و درخواست بازگشت می کنند اما دیگر بازگشتی در کار نیست و جهان پیش روی انان برزخ و سپس قیامت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حق دوم یعنی قبله اشاره کرد و گفت خداوند در اراده خود چنین قرار داده که عبادات را بدون رو کردن به این قبله از هیچ کس در عالم قبول نمی کند. به این بیت انقدر ارزش داده شده که اگر فردی تنها در ان بنشیند و نگاه کند با هر نگاه صد هزار حسنه به او داده می شود و صد هزار گناه از او پاک می گردد و هر یک رکعت نماز در انجا معادل یک میلیون رکعت نماز در مکان های دیگر حساب می شود. این خانه انقدر مهم است که ساخت ان بر عهده دومین پیامبر اولوالعزم و فرزندش اسماعیل گذاشته شد و دعا در کنار این خانه مستجاب است.

این واعظ تهرانی حق سوم را عترت دانست و گفت چیزی در این عالم هم وزن و هم سنگ عترت نیست و این سه حق با یکدیگر هم وزن هستند. پیامبر اکرم می فرمایند در قیامت هنگام ورود به محشر اجازه قدم برداشتن داده نمی شود و خداوند قطعا از چهار چیز سوال می کند که چهارمین اآها چگونگی رابطه انسان با اهل بیت است. وقتی از پیامبر پرسیدند معیار دوست داشتن شما چیست ایشان دست روی سر علی بن ابی طالب گذاشتند و فرمودند معیار و ترازو همین است. وی در پایان تاکید کرد که حسین بن علی در قله وفاداری به جانش قرار دارد.