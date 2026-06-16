عراقچی: جنگ رسماً پایان یافت؛ هر حمله اسرائیل به لبنان نقض تفاهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست با سفرای خارجی مقیم تهران اظهار کرد: امروز جلسه ما در مورد یادداشت تفاهم میان ایران وامریکا که در روز یکشنبه نهایی شد، است و به زودی امضای رسمی آن صورت خواهد گرفت.



وی ادامه داد: احتمالا روز جمعه در محلی که مشخص خواهد شد و همان روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا آغاز خواهد شد.

وزیر خارجه افزود: از صبح روز دوشنبه به وقت تهران که توافق نهایی شد، خاتمه جنگ هم اعلام شد ولی شروع رسمی این تفاهم نامه از روز جمعه خواهد بود.

عراقچی افزود: به دلیل مشکلاتی در رسیدن به تفاهم و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تصمیم گرفتیم مذاکرات را به دو مرحله تقسیم کنیم. مرحله اول خاتمه جنگ، تنگه هرمز و آزادسازی وجوه مسدود شده ایران و بازسازی مطرح شد. بعد مذاکرات به مدت ۶۰ روز ادامه پیدا کند تا به توافق نهایی برسیم که موضوع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها بحث خواهد شد.

وی ادامه داد: جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان خاتمه یابد. به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان با جنگ با ایران پیدا کرد و این دو جبهه به همدیگر وابسته شد، از روز اول ایران خاتمه جنگ در لبنان را از ملزومات خاتمه جنگ با ایران قلمداد کرد.



عراقچی تاکید کرد: اکنون که به خاتمه جنگ رسیدیم خاتمه جنگ در لبنان هم خواهد بود. از نظر ما دو طرف این تفاهم نامه یک طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی و طرف دیگر ایران و حزب الله هستند. خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال لبنان هم می‌شود. بدون عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از لبنان خاتمه جنگ صورت نمی‌گیرد. حتماً هرگونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب می‌آید.

وزیر خارجه افزود: موضوع مهمی که می‌خواهم اینجا به آن تأکید بکنم این است که از نظر ما دو طرف این تفاهم‌نامه، یک طرف آمریکا و اسرائیل هستند و طرف دیگر ایران و حزب‌الله.



وی در پایان از نقش میانجیگرانه پاکستان و قطر تشکر کرد.