به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، حسن عزالدین نماینده وابسته به حزب‌الله در پارلمان لبنان تاکید کرد: مقامات این کشور دست از گزینه های توهمی خود مبنی بر این که آمریکا به لبنان کمک خواهد کرد و رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار می دهد دست بردارند.

وی اضافه کرد: مشخص شد که فشار واقعی بر رژیم صهیونیستی از طریق مذاکرات اسلام آباد و اجرای آتش بس با وجود برخی موارد نقض آن، صورت گرفت.

عزالدین تصریح کرد: مقامات لبنانی باید مسیر سیاسی خود و روابطشان با بخش گسترده ای از مردم کشور را اصلاح کرده و به سمت گزینه تفاهم ملی میان اقشار مختلف جامعه برگردند.