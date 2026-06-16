  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

نماینده لبنانی: بیروت دست از توهماتش درباره کمک‌های آمریکا بردارد

نماینده لبنانی: بیروت دست از توهماتش درباره کمک‌های آمریکا بردارد

نماینده لبنانی از مقامات این کشور خواست دست از توهمات خود در خصوص کمک‌های خیالی آمریکا بردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، حسن عزالدین نماینده وابسته به حزب‌الله در پارلمان لبنان تاکید کرد: مقامات این کشور دست از گزینه های توهمی خود مبنی بر این که آمریکا به لبنان کمک خواهد کرد و رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار می دهد دست بردارند.

وی اضافه کرد: مشخص شد که فشار واقعی بر رژیم صهیونیستی از طریق مذاکرات اسلام آباد و اجرای آتش بس با وجود برخی موارد نقض آن، صورت گرفت.

عزالدین تصریح کرد: مقامات لبنانی باید مسیر سیاسی خود و روابطشان با بخش گسترده ای از مردم کشور را اصلاح کرده و به سمت گزینه تفاهم ملی میان اقشار مختلف جامعه برگردند.

کد مطلب 6861795

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها