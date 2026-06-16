دانشگاه تبریز قهرمان کاراته منطقه ۳ کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نتایج به دست آمده، در بخش کاتای انفرادی، امین حسنی از دانشگاه تبریز به مقام نخست دست یافت. مهدی روحی از دانشگاه ملی مهارت مقام دوم را کسب کرد و مهدی اسرافی از دانشگاه صنعتی ارومیه و عرفان عبادی از دانشگاه ارومیه به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در بخش کاتای تیمی نیز تیم دانشگاه تبریز موفق شد عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

در رقابت‌های کومیته و در وزن ۶۰- کیلوگرم، ابوالفضل مرادیان‌فرد از دانشگاه صنعتی تبریز مقام نخست را کسب کرد. محمدحسین وحدتی از دانشگاه فرهنگیان دوم شد و مهدی حافظ‌وطن از دانشگاه صنعتی ارومیه در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین در وزن ۶۷- کیلوگرم، امین حبیب‌زاده از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان عنوان نخست را به دست آورد و مهدی اسرافی از دانشگاه صنعتی ارومیه مقام دوم را کسب کرد.

در وزن ۷۵- کیلوگرم، علی جیگاری از دانشگاه صنعتی تبریز بر سکوی نخست ایستاد. محمدحسین وحدتی از دانشگاه صنعتی ارومیه مقام دوم و امین حسنی از دانشگاه تبریز مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

در وزن ۸۴- کیلوگرم، مبین بیات‌ماکو از دانشگاه صنعتی ارومیه به مقام نخست دست یافت. سیدرضا آقایی از دانشگاه مراغه دوم شد و سیدعلی کریمی از دانشگاه تبریز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در وزن ۸۴+ کیلوگرم نیز فرزام رمادی از دانشگاه تبریز عنوان قهرمانی را کسب کرد. امیررضا نوریان از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مقام دوم و عرشیا اکبری از دانشگاه صنعتی ارومیه مقام سوم را به دست آوردند.

گفتنی است در جمع‌بندی نهایی امتیازات، دانشگاه تبریز عنوان قهرمانی مسابقات را کسب کرد و دانشگاه‌های صنعتی تبریز و صنعتی ارومیه به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.