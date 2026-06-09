محمدزاده: دانشگاه‌ ها باید کانون پویایی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده ظهر سه شنبه اظهار کرد: دانشگاه ها یکی از قطب های مهم علمی و پژوهشی و ارتقای جایگاه علمی آن نه تنها برای مجموعه دانشگاه، بلکه برای مدیریت عالی استان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به چالشهای پیش روی نظام آموزش عالی گفت: دانشگاه ها در سال های اخیر با مسائلی همچون کیفیت آموزش، اعتبار علمی پژوهش ها، پیامدهای دوران پساکرونا و تحولات شتابان فناوری مواجه بودهاند که نیازمند برنامه ریزی و توجه جدی است.
محمدزاده ارتقای کیفیت آموزش را مهم ترین مسئله امروز دانشگاه ها دانست و تصریح کرد: توسعه فناوری های نوین و ابزارهای ارتباطی فرصت های ارزشمندی ایجاد کرده است، اما نباید اجازه داد دسترسی آسان به اطلاعات جایگزین یادگیری، مهارت آموزی و توانمندسازی واقعی دانشجویان شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه به کارکردهای فراتر از آموزش و پژوهش تأکید کرد و گفت: بررسی تاریخ دانشگاه ها نشان میدهد که این مراکز همواره علاوه بر فعالیت های علمی، کانون پویایی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بودهاند و بخش مهمی از هویت خود را از این کارکردها به دست آوردهاند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار با اشاره به نقش انجمن های علمی، تشکل های دانشجویی و فعالیت های فرهنگی اظهار داشت: روح دانشگاه در تحرک سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن نهفته است و نباید به سمت دانشگاهی ساکت و منفعل حرکت کنیم. دانشگاه زنده، دانشگاهی است که در آن گفتوگو، فعالیت علمی، مشارکت اجتماعی و تحرک فرهنگی جریان داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به شرایط کنونی مدیریت مراکز علمی افزود: ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دانشگاه ها نسبت به گذشته دشوارتر شده و این موضوع ضرورت قدردانی از مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنانی را که برای پیشرفت دانشگاه تلاش میکنند، دو چندان کرده است.
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