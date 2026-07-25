اهدای مدال طلای قهرمان کاراته کشور به استاندار آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، الینا ترحیب، بانوی کاراته‌ کای آذربایجان شرقی که در مسابقات قهرمانی کشور سبک کیوکوشین یاسودا کاراته ایران موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌ ها شده است، صبح شنبه در دیدار با بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، مدال ارزشمند خود را به وی تقدیم کرد.

این ورزشکار آذربایجان شرقی با کسب عنوان نخست رقابت‌ های قهرمانی کشور، افتخاری دیگر را برای ورزش استان رقم زد و در این دیدار، مدال طلای خود را به نشانه قدردانی و ارج نهادن به حمایت از ورزش و قهرمانان، به استاندار آذربایجان شرقی اهدا کرد.

استاندار آذربایجان شرقی نیز با تبریک این موفقیت، از تلاش، پشتکار و افتخار آفرینی این بانوی ورزشکار تقدیر کرد و بر حمایت از استعداد های ورزشی و فراهم کردن زمینه رشد قهرمانان استان تأکید کرد.

سرمست در ادامه، ضمن تشکر از توجه ویژه این قهرمان ورزشی به تلاش‌های مدیریت استان در توسعه ورزش، مدال اهدا شده را بر گردن پدر الینا انداخت و از زحمات آقای ترحیب در تربیت و حمایت از تلاش‌های فرزند خود در مسیر قهرمانی تقدیر کرد.