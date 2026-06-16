جوزف عون: امیدواریم تحولات اخیر اراضی لبنان را آزاد کند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان با اعلام اینکه لبنان در شرایط استثنایی و بسیار حساسی قرار دارد، افزود که منطقه با تحولات و چالش‌های شتابان روبرو است که بالاترین سطح آگاهی و مسئولیت را می‌طلبد.

وی افزود: امروز، بیش از هر زمان دیگری، ما به عنوان یک الگوی منحصر به فرد، نیاز داریم تا وحدت ملی خود را تقویت کنیم، حول نهادهای دولتی گرد آییم و همبستگی انسانی و ملی خود را برای مقابله با خطراتی که ما را تهدید می‌کند، افزایش دهیم تا از حاکمیت، امنیت و ثبات لبنان محافظت کنیم.

عون بدون نام بردن از توافق ایران و آمریکا گفت: ما امیدواریم که تحولات اخیر به رنج مردم ما پایان دهد، سرزمین های اشغالی ما را آزاد کند و ما را در تلاش برای دستیابی به عزت، کرامت و آرامش خاطر که لبنانی‌ها آرزویش را دارند، موفق گرداند.