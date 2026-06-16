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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

چین: تمام طرف‌ها به آتش بس لبنان پایبند باشند

چین: تمام طرف‌ها به آتش بس لبنان پایبند باشند

وزارت خارجه چین نسبت به تحولات جاری در لبنان عمیقا ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه چین نگرانی عمیق خود را نسبت به تحولات کنونی در لبنان ابراز و تاکید کرد، نباید حاکمیت و امنیت این کشور خدشه دار شود.

این وزارت خانه اضافه کرد، امیدواریم تمام طرف ها اقدامات لازم برای آتش بس را انجام داده و شرایط را برای محافظت از صلح و ثبات در منطقه مهیا کنند.

وزارت خارجه چین درباره تنگه هرمز نیز تاکید کرد، عبور امن از این تنگه با هدف خدمت به منافع تمام طرف ها باید تضمین شود. ما با طرف های ذی ربط برای محافظت از کشتی های چینی در تنگه هرمز تماس داریم.

کد مطلب 6861831

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