حزب الله: لبنان هرگز اسرائیلی نخواهد شد؛ آزادسازی تغییر ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ایهاب حماده عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تأکید کرد که آزادسازی کامل سرزمین‌های اشغال‌ شده لبنان توسط رژیم صهیونیستی تا آخرین وجب، معادله ای ثابت و تغییرناپذیر است.

حماده در سخنانی با تأکید بر اینکه لبنان هرگز اسرائیلی نخواهد شد، گفت که لبنان وارد مرحله جدیدی شده است و مرحله خطر برای موجودیت خود و تلاش‌ها برای تأثیرگذاری بر قدرت و تضعیف آن را پشت سر گذاشته است.

این عضو ارشد حزب الله لبنان از تفاهم حاصل شده بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تمجید کرد و اظهار داشت که دشمن صهیونیستی، به عنوان اولین بازنده این تفاهم، تلاش کرد تا ساعاتی قبل از اعلام تفاهم، با هدف قرار دادن ضاحیه جنوبی بیروت بر آن تأثیر بگذارد و آن را به شکست بکشاند؛ اما نتایج بر خلاف نظر تل آویو پیش رفت و محاسبات سیاسی و امنیتی آن شکست خورد.