هنر و شعر باید سلاح جبهه حق در جنگ شناختی امروز باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح سه شنبه در جمع شاعران آیینی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه عاشورا صرفاً یک واقعه تاریخی مربوط به سال ۶۱ هجری نیست، اظهار کرد: عاشورا یک جریان مستمر تاریخساز است و کربلا محدود به سرزمین کربلا و مقطع زمانی خاصی نیست.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه اشک و سوگواری شیعه در طول قرنها تنها برای حادثه کربلا نبوده است، افزود: این اشکها برای کربلای هر سرزمین و هر عصر است؛ چرا که تا زمانی که بشر به جایگاه اصلی خود، یعنی حاکمیت عدل الهی، بازنگردد، زمینههای ظلم و ستم همچنان وجود خواهد داشت.
وی تصریح کرد: گریه بر سیدالشهدا(ع) تنها به ایام محرم و عاشورا محدود نمیشود، بلکه ریشه در اندیشه اهلبیت(ع) دارد.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی تصریح کرد: این اشکها اعتراض به جریان شرک، کفر، نفاق و ظلم در طول تاریخ است و نباید خشک شود.
آیتالله عبادی با اشاره به مصادیق ظلم در جهان امروز گفت: همانگونه که در کربلا کودک شیرخواری با تیر سهشعبه به شهادت رسید، امروز نیز در نقاط مختلف جهان شاهد کشتار هزاران کودک و نوزاد بیگناه هستیم و این مظلومیتها ادامه همان جریان تاریخی ظلم است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از مردم جهان، چه آگاه باشند و چه نباشند، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت سلطه نظامهای استعماری قرار دارند و این وضعیت، مسئولیت آگاهیبخشی و روشنگری را دوچندان میکند.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به شرایط «جنگ ترکیبی» و «جنگ شناختی» علیه ملتها، هنر را یکی از مهمترین ابزارهای جبهه حق در مبارزه با ظلم دانست و پیشنهاد کرد دبیرخانهای تخصصی برای تولید و انتشار مستمر آثار هنری، بهویژه شعر، در سطح استانها و کشور تشکیل شود.
وی گفت: تولیدات فاخر هنری و ادبی باید بهصورت روزانه جمعآوری، ارزیابی و در اختیار نهادهای فرهنگی، حوزههای علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و فعالان رسانهای قرار گیرد تا در مسیر تبیین حقایق و مقابله با جنگ روانی دشمن مورد استفاده قرار گیرد.
آیتالله عبادی با اشاره به نقش تاریخی شعر در دفاع از حق و معارف اهلبیت(ع)، خاطرنشان کرد: شاعران متعهد در طول تاریخ، با وجود تهدیدها و فشارها، از حقیقت دفاع کردهاند.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به محدودیتهای ارتباطی آن دوران تصریح کرد: در زمانی که خبری از رسانههای گسترده و امکانات ارتباطی امروز نبود و پیامها به سختی منتقل میشد، شعر و هنر توانستند پیام حق را به جامعه برسانند.
وی افزود: از اینرو امروز که ابزارهای رسانهای در اختیار ما قرار دارد، بهرهگیری از ظرفیت هنر و ادبیات برای دفاع از حق و مقابله با ظلم ضرورتی انکارناپذیر است.
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