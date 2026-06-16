شبکه برق ایران و قطر متصل خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح ویدئوکنفرانسی آغاز بهره‌برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور صبح امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در قالب پویش سراسری «ایران آباد» و با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو، عظیم اعتمادی مدیرعامل شرکت برق حرارتی و جمعی از مدیران صنعت برق در محل وزارت نیرو برگزار شد.

در این مراسم، بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که با تکمیل آن ظرفیت نیروگاه رودشور از ۷۹۰ مگاوات به یک‌هزار و ۱۳۵ مگاوات افزایش یافته و راندمان آن نیز از ۳۶ درصد به ۵۷ درصد رسیده است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این نشست، واحد بخار ۳۴۵ مگاواتی رودشور بزرگ‌ترین واحد بخار سیکل ترکیبی کشور محسوب می‌شود. این نیروگاه با آرایش ۳×۳×۱ طراحی شده که از نمونه‌های کم‌نظیر در سطح جهان به شمار می‌رود. همچنین نخستین سنکرون این واحد با شبکه سراسری برق کشور در چهارم مردادماه ۱۴۰۴ انجام شده است.

هزینه احداث این پروژه در بخش EPC حدود ۲۷۵ میلیون یورو، معادل ۴۷ هزار میلیارد تومان اعلام شد. بازپرداخت سرمایه‌گذاری آن نیز از طریق قرارداد بیع متقابل و از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت انجام می‌شود.

طبق اعلام مسئولان پروژه، بهره‌برداری از این واحد سالانه بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف سوخت به همراه خواهد داشت. کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی، انتقال دانش فنی احداث واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی راندمان بالا و کمک به پایداری شبکه برق پایتخت از دیگر مزایای این طرح عنوان شد.

در دوران احداث این پروژه به طور متوسط ۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۸۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده و در اوج عملیات اجرایی نیز ۸۶۰ نفر به صورت همزمان در کارگاه مشغول فعالیت بوده‌اند.

این واحد بخار همچنین شانزدهمین واحدی است که در قالب قراردادهای بیع متقابل در صنعت برق کشور به شبکه سراسری سنکرون شده است.

پروژه‌ای که سال‌ها برای تکمیل آن تلاش شد

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در این مراسم با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ اخیر، فرماندهان، سربازان و تمامی فرزندان این سرزمین که در حوادث و جنگ‌های گذشته جان خود را از دست داده‌اند، اظهار کرد: پروژه رودشور برای من از جمله پروژه‌های خاطره‌انگیز صنعت برق کشور است و شاید بیش از هر پروژه دیگری از آن بازدید داشته‌ام.

وی افزود: یک بار در زمان انعقاد قرارداد اجرای پروژه و بار دیگر پس از حضور در وزارت نیرو از این مجموعه بازدید کردم تا روند اجرای آن شتاب بیشتری بگیرد. هرچند پروژه در مقاطعی سرعت مناسبی پیدا کرد، اما تکمیل آن زمان‌بر شد و از سال ۱۳۹۶ تا سال گذشته مسیر طولانی را پشت سر گذاشت.

وزیر نیرو با اشاره به خاطره‌ای از شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی گفت: یکی از موضوعاتی که ایشان همواره بر آن تأکید داشتند، تبدیل نیروگاه‌های سیکل ساده به سیکل ترکیبی بود. ایشان به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کردند و معتقد بودند باید با سرعت بیشتری در این مسیر حرکت کنیم.

علی‌آبادی با اشاره به ویژگی‌های فنی بخش بخار نیروگاه رودشور گفت: این واحد بدون دریافت سوخت جدید، از انرژی حرارتی گازهای خروجی واحدهای گازی استفاده کرده و برق تولید می‌کند. به عبارت دیگر، از همان سوختی که پیش‌تر در واحدهای گازی مصرف شده، برای تولید برق بیشتر بهره گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: این ویژگی موجب شده است ۳۴۵ مگاوات ظرفیت جدید بدون مصرف سوخت اضافی به شبکه برق کشور افزوده شود که از منظر بهره‌وری انرژی و حفظ محیط زیست اهمیت ویژه‌ای دارد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: این پروژه علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، آثار زیست‌محیطی مثبتی نیز به همراه داشته و بخشی از مشکلات و آلایندگی‌های موجود را کاهش داده است.

قدردانی از سرمایه‌گذاران و متخصصان ایرانی

وی با تقدیر از سرمایه‌گذاران، صندوق توسعه ملی، مدیران، پیمانکاران، کارگران و متخصصان حاضر در پروژه اظهار کرد: تکمیل این طرح حاصل سال‌ها تلاش شبانه‌روزی مجموعه بزرگی از مدیران و کارکنان صنعت برق کشور است.

علی‌آبادی از صندوق توسعه ملی و مدیران این صندوق به دلیل تأمین منابع مالی پروژه قدردانی کرد و گفت: بسیاری از افراد در دوره‌های مختلف برای تکمیل این نیروگاه تلاش کردند و امروز نتیجه آن به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به حضور برخی شرکت‌ها و کارشناسان خارجی در مراحل اولیه اجرای طرح افزود: انتظار می‌رفت همکاری‌های بین‌المللی در مسیر پروژه ادامه پیدا کند، اما در مقاطعی به دلایل سیا

سی این همکاری‌ها متوقف شد. با این حال متخصصان و مهندسان ایرانی توانستند پروژه را با موفقیت به سرانجام برسانند.

وی با بیان اینکه نیروگاه رودشور اکنون به ظرفیتی بیش از یک‌هزار و ۱۳۵ مگاوات دست یافته است، گفت: این نیروگاه در نزدیکی یکی از مهم‌ترین مراکز مصرف برق کشور یعنی تهران قرار دارد و نقش مهمی در پایداری شبکه برق منطقه ایفا خواهد کرد.

علی‌آبادی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور از ۱۰۳ هزار و ۱۵۰ مگاوات عبور کرده است و این روند توسعه تا پایان دولت ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که با تداوم اجرای پروژه‌های نیروگاهی حرارتی و تجدیدپذیر، ظرفیت تولید برق کشور تا پایان دولت به شکل قابل توجهی افزایش یابد و حتی از مرز ۱۳۰ هزار مگاوات نیز عبور کند.

وزیر نیرو تأکید کرد: توسعه ظرفیت تولید بدون توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این بخش‌ها نیز در حال انجام است.

وی گفت: هم‌اکنون شبکه برق کشور در سطوح مختلف ولتاژی در حال توسعه است تا از بروز محدودیت در انتقال انرژی جلوگیری شود و برق تولیدی بدون مشکل به دست مشترکان برسد.

۱۰ ماه بدون خاموشی برنامه‌ریزی‌شده

علی‌آبادی با اشاره به وضعیت شبکه برق کشور اظهار کرد: با افتخار اعلام می‌کنیم که حدود ۱۰ ماه است شبکه برق کشور بدون خاموشی مستمر و برنامه‌ریزی‌شده مدیریت شده است.

وی افزود: البته با ورود به فصل تابستان و افزایش مصرف، مدیریت بار و جابه‌جایی مصرف همچنان در دستور کار قرار دارد و از مشترکان درخواست می‌شود با وزارت نیرو همکاری کنند.

وزیر نیرو با تأکید بر ضرورت مقابله با مصارف غیرمجاز برق گفت: افرادی که برق کشور را برای فعالیت‌های غیرمجاز از جمله استخراج رمزارز مورد استفاده قرار می‌دهند، حقوق سایر مردم را تضییع می‌کنند.

وی افزود: با سوداگرانی که از برق برای استخراج غیرمجاز رمزارز استفاده می‌کنند یا مصرف‌های خارج از ضوابط دارند برخورد خواهد شد و در صورت عدم همکاری، برق آن‌ها قطع می‌شود و اقدامات قانونی نیز علیه آنان انجام خواهد گرفت.

بیش از ۶۰ درصد شبکه برق کشور هوشمند شده است

علی‌آبادی با اشاره به برنامه هوشمندسازی صنعت برق گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد شبکه برق کشور رویت‌پذیر شده و بخش قابل توجهی از آن نیز کنترل‌پذیر است.

وی ادامه داد: روند توسعه سامانه‌های هوشمند با سرعت در حال انجام است و به‌زودی امکان مدیریت دقیق‌تر شبکه در بخش‌های مختلف فراهم خواهد شد.

وزیر نیرو تأکید کرد: چنین سطحی از هوشمندسازی شبکه در منطقه کم‌نظیر است و ایران از این منظر در جایگاه ممتازی قرار دارد.

توسعه تبادلات برقی با همسایگان

وی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه‌ای صنعت برق کشور گفت: ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان برق منطقه محسوب می‌شود و توسعه ارتباطات برقی با کشورهای همسایه را با جدیت دنبال می‌کند.

علی‌آبادی افزود: ایران هم‌اکنون با کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و عراق تبادل برق دارد.

وی ادامه داد: مطالعات مربوط به اتصال شبکه برق ایران و قطر نیز در مراحل پایانی قرار گرفته و پس از نهایی شدن توافقات، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وزیر نیرو اظهار کرد: توسعه این اتصالات علاوه بر منافع اقتصادی، می‌تواند به تقویت روابط منطقه‌ای و افزایش همکاری میان کشورهای همسایه کمک کند.

علی‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارات وارد شده به صنعت برق کشور در جریان جنگ اخیر گفت: برخی نیروگاه‌ها و تأسیسات وابسته به صنعت برق در این حوادث آسیب دیدند.

وی افزود: میزان ظرفیت آسیب‌دیده حدود ۴۰۰ مگاوات برآورد می‌شود که بخشی از آن تاکنون به مدار تولید بازگشته و بخش دیگری نیز در روزها و ماه‌های آینده وارد مدار خواهد شد.

وزیر نیرو در پایان از مردم خواست با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در استفاده از برق، صنعت برق کشور را در عبور موفق از دوره اوج بار تابستان یاری کنند و گفت: همکاری مشترکان مهم‌ترین عامل حفظ پایداری شبکه برق در ماه‌های گرم سال خواهد بود.