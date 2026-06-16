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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

عجله ترامپ برای اعلام توافق با ایران به روایت منابع آمریکایی

عجله ترامپ برای اعلام توافق با ایران به روایت منابع آمریکایی

یک روزنامه آمریکایی به غافلگیر شدن مشاوران ترامپ با دیدن اقدام او در قبال توافق با ایران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که برخی از مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دیدن اقدام وی مبنی بر اعلام زود هنگام دستیابی به توافق با ایران طی شب یکشنبه غافلگیر شدند.

در این گزارش آمده است که ترامپ در حالی حصول توافق با ایران را اعلام کرد که مذاکرات و بررسی برخی بندهای این توافق همچنان ادامه داشت و نهایی نشده بود.

به نظر می رسد ترامپ برای اعلام توافق با ایران و خلاص شدن از باتلاق جنگ در منطقه بسیار عجله داشته است. پیشتر نیز ترامپ بارها از نزدیک بودن امضای توافق با ایران خبر داده بود.

کد مطلب 6861843

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