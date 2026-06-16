معاریو: نتانیاهو تقریبا تنها مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان معاریو به نقل از منابع امنیتی در رژیم صهیونیستی گزارش داد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در حال حاضر تقریباً منزوی شده و مشاوران نزدیکی ندارد.

این منابع اضافه کردند، پیشتر نهادهای امنیتی نسبت به اعتماد بیش از حد به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و احتمال تغییر ناگهانی مواضع و سیاست های وی هشدار داده بودند.

بر اساس این گزارش، بعضی شخصیت های با نفوذ در دولت آمریکا حضور دارند که ممکن است برخی منافعشان با سیاست های رژیم صهیونیستی همسو نباشد.

این در حالی است که تمام سیاست ها و اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه به ویژه ایران با هماهنگی کامل آمریکا و شخص ترامپ انجام می شود.

در این گزارش آمده است، انزوای نتانیاهو در میان محافل تصمیم گیرنده در رژیم صهیونیستی با رفتن آخرین کسی که به او نزدیک بود یعنی رومن گوفمن و انتصابش به عنوان رئیس موساد تشدید شده است.