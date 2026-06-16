مرتضی آقایی، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، با اعلام آغاز ثبت‌نام کاروان‌های عتبات عالیات در ماه محرم اظهار کرد: ظرفیت‌های اعزام برای تمامی ایام ماه محرم از جمله دهه نخست، تاسوعا و عاشورای حسینی در سامانه عتبات بازگشایی شده و متقاضیان می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی افزود: ثبت‌نام زائران از طریق سامانه atabatorg.haj.ir انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند متناسب با برنامه و شرایط خود، بسته‌های متنوع سفر را انتخاب کنند.

آقایی با اشاره به تنوع بسته‌های پیش‌بینی‌شده برای زائران گفت: اعزام‌ها به صورت زمینی و هوایی انجام خواهد شد و بسته‌های سفر از یک روز تا ۱۰ روز برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت همچنین از آمادگی برای اعزام گسترده زائران خبر داد و گفت: در صورت استقبال متقاضیان، امکان اعزام روزانه تا پنج هزار نفر به عتبات عالیات فراهم است.

وی در پایان توصیه کرد زائران برای حفظ امنیت و بهره‌مندی از خدمات مناسب، تنها از کاروان‌های تحت نظارت سازمان حج و زیارت استفاده کرده و از ثبت‌نام در کاروان‌های غیرمجاز خودداری کنند.