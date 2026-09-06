اختصاص ۱۱ هزار ظرفیت سفر عتبات در نیمه دوم شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، متقاضیان سفر به عتبات عالیات می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع عتبات عالیات، بسته‌های سفر نیمه دوم شهریور را مشاهده و نسبت به انتخاب و ثبت‌نام اقدام کنند.

در این مرحله، تنوعی از بسته‌های زمینی و هوایی برای پاسخگویی به نیازها و شرایط مختلف متقاضیان پیش‌بینی شده است.

مرتضی آقایی، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، درباره جزئیات بسته‌های زمینی گفت: در این دوره، سفرها به صورت عبوری و همچنین با اقامت‌های ۴، ۶ و ۷ شب، طراحی شده و متناسب با هر بسته، گزینه‌های مختلفی برای اسکان زائران در نظر گرفته شده است؛ به‌ گونه‌ای که علاوه بر اقامت هتلی و تنوع در هتل‌ها، امکان اسکان در مجتمع‌ها و سفرهای عبوری نیز وجود دارد.

وی با اشاره به تلاش برای ایجاد تنوع قیمتی در بسته‌های سفر افزود: قیمت بسته‌های زمینی از میانگین حدود ۹ میلیون تومان آغاز می‌شود و با توجه به نوع و مدت سفر و خدمات ارائه‌شده، تا حدود ۳۲ میلیون تومان متغیر است.

به گفته آقایی، هزینه اسکان تقریباً یک‌سوم هزینه نهایی سفر را شامل می‌شود و بخش دیگر هزینه‌ها عمدتاً به حمل‌ونقل، تغذیه و سایر خدمات و تدارکات مربوط است؛ در سفرهای هوایی نیز نرخ بلیت هواپیما سهم قابل توجهی از هزینه نهایی را به خود اختصاص می‌دهد.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با تأکید بر تلاش برای مدیریت هزینه سفرها و فراهم کردن گزینه‌های متنوع برای متقاضیان، توصیه کرد علاقه‌مندان برای برخورداری از خدمات مطمئن و برنامه‌ریزی‌شده، ثبت‌نام خود را از طریق کاروان‌های تحت نظارت سازمان حج و زیارت انجام دهند.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع عتبات عالیات، بسته‌های موجود را بررسی کرده و متناسب با زمان، شیوه سفر و بودجه مورد نظر خود، گزینه مناسب را انتخاب کنند.

بنابر این گزارش، ۱۱ هزار ظرفیت سفر به عتبات عالیات برای نیمه دوم شهریورماه در سامانه جامع عتبات عالیات در دسترس متقاضیان قرار دارد و علاقه‌مندان می‌توانند با انتخاب بسته متناسب با شرایط خود راهی عتبات شوند.