مک بوک پرو m۵ بخریم یا ایر m۴؛ کدام ارزش خرید دارد و چرا؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خرید لپ تاپ اپل برای طرفداران این برند همیشه جذاب بوده است. برای انتخاب میان ظرافت و شارژدهی خیره‌کننده مک بوک ایر M۴ یا قدرت بی‌پایان و نمایشگر فوق‌حرفه‌ای مک بوک پرو M۵، نیاز است تا اطلاعات بیشتری در مورد محصولات داشته باشید.

معماری پردازنده ها؛ شکاف میان نسل ها

اصلی‌ترین تفاوت این دو محصول در قلب تپنده آن‌ها نهفته است. پردازنده M۴ که بر پایه فرآیند ۳ نانومتری بهبودیافته ساخته شده، تمرکز ویژه‌ای بر هوش مصنوعی و بهینه‌سازی مصرف انرژی دارد. در مقابل، تراشه M۵ نماینده جهش بعدی اپل است.

قدرت پردازشی تراشه M۴

مک بوک ایر m۴ برای کاربرانی طراحی شده که به دنبال سرعت بالا در کارهای روزمره، وب‌گردی سنگین، ویرایش عکس و حتی تدوین ویدیوهای سبک هستند. این تراشه با موتور عصبی تقویت شده، در اجرای قابلیت‌های هوش مصنوعی اپل بسیار روان عمل می‌کند.

هیولای خفته در تراشه M۵

مک بوک پرو M۵ صرفا یک به‌روزرسانی ساده نیست. این تراشه با معماری جدید، پهنای باند حافظه بسیار بیشتری را ارائه ‌می‌دهد. اگر کار شما با رندرهای سنگین سه‌بعدی، تدوین ویدیوهای ۸K یا کامپایل کدهای پیچیده گره خورده است، پایداری عملکرد M۵ به دلیل وجود سیستم خنک‌کننده فعال، بسیار فراتر از ایر M۴ خواهد بود.

نمایشگر و طراحی

یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف قیمت این دو مدل، کیفیت پنل‌های به‌کار رفته در آن‌ها است.

نمایشگر Liquid Retina در برابر Liquid Retina XDR

مک بوک ایر M۴: از یک نمایشگر با روشنایی ۵۰۰ نیت بهره می‌برد که اگرچه برای مصارف عمومی عالی است، اما فاقد نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و کنتراست بی‌نهایت است.

مک بوک پرو M۵: با نمایشگرهای OLED یا Mini-LED پیشرفته عرضه شده است. تکنولوژی ProMotion (نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز) باعث می‌شود گشت‌وگذار در محیط سیستم‌عامل و ویرایش ویدیو بسیار نرم‌تر به نظر برسد. همچنین مشکی عمیق در این نمایشگر، آن را به بهشتی برای طراحان گرافیک تبدیل می‌کند.

قابلیت حمل در مقابل درگاه ارتباطی

مک بوک ایر همیشه پادشاه جابه‌جایی بوده است. وزن بسیار کم و بدنه باریک آن باعث می‌شود در کیف شما فضای ناچیزی اشغال کند. اما این ظرافت به قیمت حذف برخی درگاه‌ها تمام شده است.

در سوی دیگر، مک بوک پرو ام ۵ یک ایستگاه کاری کامل است. وجود درگاه HDMI، شیار کارت حافظه SDXC و تعداد بیشتری پورت تاندربولت، شما را از خرید دانگل‌های اضافه بی‌نیاز می‌کند. اگر به طور مداوم لپ تاپ خود را به مانیتورهای جانبی یا تجهیزات عکاسی متصل می‌کنید، پرو M۵ انتخاب منطقی‌تری است.

شارژدهی و مدیریت حرارت

مک بوک ایر M۴ به دلیل نداشتن فن، کاملا بی‌صدا است. این ویژگی برای محیط‌های ساکت مثل کتابخانه فوق‌العاده است. با این حال، در بارهای پردازشی طولانی، بدنه دستگاه گرم شده و سیستم برای جلوگیری از آسیب، قدرت پردازنده را کاهش می‌دهد.

مک بوک پرو M۵ با سیستم خنک‌کننده پیشرفته خود می‌تواند ساعت‌ها تحت فشار حداکثری باقی بماند بدون اینکه افت عملکردی داشته باشد. از نظر باتری، هر دو مدل استانداردهای بالایی دارند، اما مک بوک پرو به دلیل ضخامت بیشتر و باتری حجیم‌تر، معمولا در پخش ویدیو و کارهای سنگین، شارژدهی طولانی‌تری را ارائه می‌دهد.

ارزش خرید، کدام برای شما مناسب است؟

برای پاسخ به این سوال، باید صادقانه به نیازهای خود نگاه کنید.

چه کسانی باید مک بوک ایر M۴ را بخرند؟

اگر دانشجو هستید، نویسندگی می‌کنید، بازاریاب محتوا هستید یا به طور کلی لپ تاپ را برای کارهای اداری و نیمه‌سنگین می‌خواهید، ایر M۴ بهترین گزینه است. شما بابت قدرتی که هرگز از آن استفاده نخواهید کرد (در مدل پرو) هزینه اضافی نمی‌پردازید و در عوض دستگاهی سبک‌تر و خوش‌دست‌تر خواهید داشت.

چه کسانی باید از مک بوک پرو M۵ استفاده کنند؟

اگر لپ تاپ ابزار اصلی کسب درآمد شما اشت، یعنی تدوین‌گر حرفه‌ای، مهندس معمار یا برنامه‌نویس ارشد هستید، مک بوک پرو M۵ با نمایشگر بی‌نظیر و قدرت بی‌پایانش، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است. این دستگاه تا سال‌ها بدون کوچک‌ترین کندی، همراه شما خواهد بود.

جمع بندی

خرید محصولات اپل در ایران همواره با چالش‌هایی مثل اطمینان از اصالت کالا، خدمات پس از فروش و خرید اقساطی همراه است. برای اینکه خیالتان از بابت اصالت، قیمت مناسب و گارانتی معتبر راحت باشد، فروشگاه پلازا دیجیتال بهترین مقصد برای خرید شما است. پلازا دیجیتال با ارائه جدیدترین مدل‌های مک بوک به محض ورود به بازار ایران و فراهم کردن امکان مشاوره تخصصی، به شما کمک می‌کند تا دقیقا متناسب با بودجه و نیازتان انتخاب کنید.