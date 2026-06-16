جهادگران سپاه فتح پای کار سلامت؛ اهدای خون در روزهای سوگواری حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و همچنین سالروز تأسیس جهاد سازندگی به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، کارکنان بسیج سازندگی سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور در مرکز انتقال خون استان، در طرح اهدای خون مشارکت کردند.

این اقدام جهادی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کمک به تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی استان انجام شد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، در حاشیه این برنامه با اشاره به تقارن سالروز تأسیس جهاد سازندگی با ایام عزاداری سیدالشهدا (ع)، اظهار کرد: فرهنگ جهادی ریشه در مکتب عاشورا و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) دارد و خدمت بی‌منت به مردم، یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های این فرهنگ ارزشمند است.

سرهنگ وحید مثنوی افزود: کارکنان بسیج سازندگی با تأسی از روحیه ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی امام حسین (ع) و یاران باوفایش، تلاش کردند با حضور در مرکز انتقال خون، سهمی هرچند کوچک در نجات جان بیماران و رفع نیازهای درمانی جامعه ایفا کنند.

وی تصریح کرد: اهدای خون، مصداق روشن نوع‌دوستی و خدمت‌رسانی به همنوعان است و بسیج سازندگی همواره خود را در کنار مردم و در مسیر پاسخگویی به نیازهای جامعه می‌داند.

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد نیز با قدردانی از این اقدام ارزشمند، گفت: مردم استان در عرصه‌های مختلف ایثار و خدمت همواره پیشگام بوده‌اند و در حوادث و رویدادهای گوناگون، نقش‌آفرینی مؤثری از خود به نمایش گذاشته‌اند.

عباس رضایی ادامه داد: خوشبختانه مردم کهگیلویه و بویراحمد در زمینه اهدای خون نیز کارنامه‌ای درخشان دارند و این استان همواره در زمره استان‌های برتر کشور از نظر شاخص اهدای خون قرار داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ اهدای خون در جامعه، حضور کارکنان بسیج سازندگی در این طرح را نمونه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تجلی روحیه خدمت‌رسانی دانست.

در پایان این مراسم، به پاس همکاری و مشارکت فعال بسیج سازندگی سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در اجرای این اقدام جهادی و انسان‌دوستانه، لوح تقدیری از سوی اداره‌کل انتقال خون استان به این مجموعه اهدا شد.

اقدامی که در روزهای عزاداری سید و سالار شهیدان (ع)، بار دیگر پیوند عمیق فرهنگ عاشورا با خدمت‌رسانی اجتماعی و روحیه جهادی را به نمایش گذاشت؛ فرهنگی که نجات جان انسان‌ها را جلوه‌ای از ایثار و مسئولیت‌پذیری در قبال جامعه می‌داند.