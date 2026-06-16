به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سیاره معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در نشست هماهنگی که با حضور بیش از ۱۷۰۰ نفر از نمایندگان تامالاختیار حوزههای اصلی و مسئولان حفاظت آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی سال ۱۴۰۵ که بهصورت وبیناری برگزار شد، بر برگزاری آزمونی با کیفیت، بر اساس سیاستها، ضوابط و دستورالعملهای اجرای آزمون که از ابزارهای مهم کیفیت بخشی بر فرایند اجرای آزمون است، تاکید کرد.
سیاره ادامه داد: با توجه به دوری دانش آموزان از محیط مدرسه و کلاس به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، لازم است تمام جوانب برگزاری آزمونهای ورودی پایه هفتم مدارس (سمپاد) و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دوره دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ توسط نمایندگان تامالاختیار حوزههای اصلی و مسئولان حفاظت آزمون در قبل، حین و بعد از برگزاری آزمونهای مذکور بررسی شود.
معاون آزمونهای سازمان سنجش بااشاره به ضرورت خلاقیت و نوآوری در برگزاری آزمونها، افزود: با دستگاههای اجرایی مربوطه در سطح ملی مانند وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت، اورژانس و .... در مورد برقراری و ثبات جریان انرژی، حفاظت حوزههای آزمون و بسیج منابع و امکانات در سطح ملی و استانی هماهنگی و مکاتبات لازم انجام شده است. بنابراین لازم است نمایندگان تامالاختیار در هر استان نسبت به تشکیل ستادهای استانی اقدام کرده و تمامی امکانات استانها برای برگزاری آزمونی مطلوب بکار گرفته شود.
در این نشست، محمد بشیری ئیس مرکز حراست سازمان سنجش آموزش کشور با گرامیداشت یاد ۱۶۸ شهید دانش آموز میناب گفت: دانش آموزان شهید میناب قهرمانان کوچکِ سرزمینشان هستند این اتفاق تلخ مظهری از مقاومت برای کشور، وزارت آموزش و پرورش، خانواده شهدای دانش آموز و کل مردم ایران است و ما را مصممتر میکند تا در اجرای آزمونها با ایثار و همت بالا برای برقراری عدالت و حفظ کیفیت آموزش گام برداریم.
بشیری با بیان اینکه در اجرای هر آزمون باید مطابق با دستورالعملها و مقررات عمل کنیم، افزود: با توجه به سن کم متقاضیان شرکت کننده در آزمونهای ورودی پایه هفتم مدارس (سمپاد) و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه، لازم است آموزشهای لازم به عوامل اجرایی و حفاظتی در حوزهها داده شود تا دانش آموزان عزیز که آینده سازان کشورمان هستند با طیب خاطر و حفظ آرامش در رقابت ملی استعدادهای درخشان و مدارس نمونه دولتی حضور یابند.
وی با اشاره به ضرورت هوشیاری متقاضیان و خانوادههای این عزیزان، تاکید کرد: برخی افراد و شبکههای کلاهبردار با فریب متقاضیان از طریق ارسال پیامک و یا پیام در برخی شبکههای اجتماعی، اطلاعات شخصی و آزمونی آنان را دریافت میکنند و یا وعده دسترسی به سوالات آزمون را میدهند که باید به این نکته توجه کرد ادعای این افراد کذب محض است و قصد فریب و کلاهبرداری از متقاضیان را دارند و البته این افراد در رصد شبکه حفاظت از آزمون و دستگاههای ذیربط قرار داشته و برخورد لازم با سوداگران به عمل خواهد آمد.
در ادامه این نشست محمود عزیزی رئیس مرکز اجرای آزمونها با اشاره به فعال بودن لینک دریافت کارت شرکت در آزمون های مذکور در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور گفت: متقاضیان لازم است بر اساس مشخصات شناسنامهای و مشخصات ثبتنامی شامل شماره پرونده و کد پیگیری نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.
وی در مورد اقدامات لازم برای رفع نقص و مغایرتهای کارت ورود به جلسه، گفت: چنانچه متقاضیان مغایرتی در اطلاعات شناسنامهای کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند ضروری است موارد مغایرت را از اداره آموزش و پرورش شهر یا منطقه محل سکونت خود پیگیری کنند.
عزیزی افزود: متقاضیان چنانچه مغایرتی در اطلاعات بند سهمیه و اولویتهای انتخابی مدارس داشتند هم اکنون میتوانند این موارد را در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور ویرایش کنند.رئیس مرکز اجرای آزمونها در مورد سایر مغایرتهای احتمالی (جنس، عکس و معلولیت) نیز گفت: متقاضیان با توجه به اطلاعیه مندرج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در این گونه موارد میتوانند در روز پنج شنبه ۲۸ خرداد ماه به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفعنقص حوزه امتحانی مربوطه مراجعه کنند.
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