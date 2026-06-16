رحیم شهیدیپور در گفت وگو با خبرنگار مهر در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ۵۵ فقره تغییر کاربری غیرمجاز شامل احداث بنا، دیوارکشی و قطعهبندی زمینها در حوزه مراکز جهاد کشاورزی لالهآباد، بیشه جنوبی، بیشه شمالی و احمدچالهپی شناسایی و با صدور حکم قضایی تخریب شده است.
وی با اشاره به همکاری نزدیک دادستانی، نیروی انتظامی و اداره راه در این عملیات، افزود: هدف از این برخوردها، بازگرداندن اراضی کشاورزی به چرخه تولید و صیانت از بستر امنیت غذایی است و گشتهای امور اراضی بهطور شبانهروزی بر هرگونه دخلوتصرف غیرمجاز در باغها و مزارع نظارت دارند.
شهیدیپور در ادامه با تأکید بر اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی خط قرمز مدیریت جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: هرگونه تفکیک، خاکبرداری، دیوارکشی یا احداث بنا در زمینهای زراعی و باغی بدون اخذ مجوز، جرم تلقی شده و با متخلفان بهشدت و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی بابل در پایان از شهروندان، روستاییان و دهیاران خواست تا در صورت مشاهده هرگونه ساختوساز یا تغییر کاربری مشکوک در اراضی کشاورزی، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ یا با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی اطلاعرسانی کنند تا اقدامات لازم در اسرع وقت صورت گیرد.
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