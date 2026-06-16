به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این محصول که بر پایه یکی از پیشرفته‌ترین رویکردهای درمانی در حوزه دیابت نوع ۲ و بیماری‌های متابولیک توسعه یافته است، گامی مهم در مسیر ارتقای گزینه‌های درمانی در کشور به شمار می‌رود.

«تیرزپاتاید» تزریقی اکتوورکو که بر پایه یکی از پیشرفته‌ترین رویکردهای درمانی در حوزه دیابت و بیماری‌های متابولیک توسعه یافته، گامی مهم در مسیر ارتقای گزینه های درمانی و مدیریت دیابت نوع ۲ و کنترل وزن برای بیماران و پزشکان کشور به شمار می رود.

تیرزپاتاید به عنوان یک درمان نوآورانه با تاثیر همزمان بر دو مسیر هورمونی مهم GIP و GLP-1 عمل می‌کند. این مکانیسم دوگانه، ضمن کمک به کنترل مؤثر قند خون در کاهش اشتها و مدیریت وزن نیز نقش قابل توجهی ایفا می‌کند و به همین دلیل در سال‌های اخیر مورد توجه گسترده جامعه علمی و متخصصان غدد و متابولیسم در سراسر جهان قرار گرفته است.

با توجه به شیوع روزافزون دیابت نوع ۲ و چالش‌های مرتبط با اضافه وزن و چاقی، دسترسی به گزینه‌های درمانی جدید و مبتنی بر شواهد علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این راستا امیدوار می رود عرضه «تیرزکتو» بتواند در کنار تلاش‌های جامعه پزشکی به بهبود نتایج درمانی و ارتقای کیفیت زندگی بیماران کمک کند.

معرفی این محصول، بار دیگر نشان‌دهنده رویکرد اکتوورکو در سرمایه‌گذاری بر فناوری‌های نوین دارویی، حمایت از جامعه پزشکی و پاسخگویی به نیازهای درمانی بیماران ایرانی است.

این مجموعه دانش بنیان به پشتوانه بیش از نیم قرن حضور در عرصه تامین و تولید داروهای مورد نیاز کشور و با تمرکز بر محصولات نوآورانه مبتنی بر دانش روز و استانداردهای بین‌المللی، توسعه سبد محصولات تخصصی و فراهم‌سازی دسترسی به درمان‌های پیشرفته را در راستای مسئولیت خود در نظام سلامت کشور دنبال می کند.

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