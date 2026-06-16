به گزارش خبرنگار مهر، بابک ربیعی پیش از ظهر امروز در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این حادثه ساعت ۹:۴۸ دقیقه به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اطلاع داده شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی افزود: این آتش‌سوزی در مجاورت یک زمین کشاورزی در محدوده کمربندی قلعه چنان در شهرستان کارون رخ داده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ادامه داد: در پی اعلام این حادثه، ۶ نیروی آتش‌نشان به همراه دو دستگاه خودروی اطفای حریق به محل اعزام شدند و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.

ربیعی گفت: با مشارکت نیروهای آتش‌نشانی و امدادی عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد و علت وقوع این حادثه پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد.