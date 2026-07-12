به گزارش خبرنگار مهر، بابک ربیعی عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: با دریافت گزارش آتشسوزی در نهالستان واقع در جاده خرمشهر پس از پل ملاشیه، تیمهای عملیاتی بلافاصله به همراه تجهیزات مورد نیاز به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این عملیات ۱۴ دستگاه خودروی اطفای حریق، یک دستگاه خودروی پیشرو و سه دستگاه تانکر آبرسان به کار گرفته شد و ۴۰ نیروی عملیاتی در قالب چندین تیم تخصصی موفق شدند با تلاش مستمر، از سرایت آتش به سایر بخشهای نهالستان جلوگیری کنند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی اهواز تصریح کرد: پس از مهار کامل حریق، نیروهای عملیاتی نسبت به انجام عملیات لکهگیری و پایش منطقه اقدام کردند تا از بروز دوباره حادثه اطمینان حاصل شود.
ربیعی بیان کرد: علت دقیق وقوع این آتشسوزی و میزان خسارات احتمالی پس از انجام بررسیهای کارشناسی و ارزیابیهای تخصصی، اطلاعرسانی خواهد شد.
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