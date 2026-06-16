پیشکسوتان داروسازی تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این میان، از علی حائری و احمدرضا دهپور، اعضای پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، و سی مهدی رضایت، عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی، به پاس سال‌ها خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی در حوزه داروسازی و تربیت نسل‌های متعدد داروسازان کشور قدردانی شد.

همچنین از عباس حاجی آخوندی، مرتضی پیرعلی، عبدالحسین روح‌الامین و محمود بیگلر به عنوان دیگر استادان برجسته و پیشکسوت این حوزه تجلیل به عمل آمد.

سخنرانان مراسم بر نقش بی‌بدیل این استادان در توسعه دانش دارویی، ارتقای آموزش عالی، ترویج اخلاق حرفه‌ای و تربیت نیروی انسانی متخصص تأکید کردند و حفظ و انتقال تجربیات ارزشمند آنان را ضرورتی برای پیشرفت نظام سلامت کشور دانستند.

همچنین حسین رستگار، رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال، در این آیین با تأکید بر جایگاه والای استادان، اظهار داشت: احترام به پیشکسوتان، احترام به علم و حقیقت‌جویی است.

وی، نقش اساتید را در شکل‌گیری و توسعه پژوهش‌های امروز کشور ارزشمند و ماندگار توصیف کرد.

این مراسم فرصتی برای پاسداشت میراث علمی و اخلاقی استادانی بود که با دانش، تعهد و شاگردپروری، سهمی ماندگار در اعتلای داروسازی و نظام سلامت ایران داشته اند.