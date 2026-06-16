هادی ساعی: طلای تکواندو در بازیهای آسیایی ارزش دو چندانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو با حضور هادی ساعی رئیس و هادی افشار دبیرکل فدراسیون با معارفه کادر فنی تیم ملی در خانه تکواندو آغاز شد.

در ابتدای این تمرین رئیس فدراسیون با معرفی سرمربی و اعضای کادر فنی طی سخنانی اظهار داشت: بازیهای آسیایی را به عنوان مهمترین هدف خود پیش رو داریم. رویدادی که هم برای ما و هم برای کل ورزش کشور اهمیت فوق العاده ای دارد.

وی ادامه داد: وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک روی مدال های تکواندو البته از نوع طلای آن حساب ویژه ای باز کرده اند. ما هم در چنین شرایطی هستیم و به امید خدا باید در این بازیها مدال طلا کسب کنیم. نه یکی، انتظار ما چند مدال طلاست. البته دوره قبل هم با سه نماینده در مبارزات فینال، لیافت کسب مدال طلا را داشتیم، که متاسفانه اتفافاتی که افتاد و سیستم پر ایراد داوری چینی ها مانع از تحقق این هدف شد.

ساعی افزود: مدال های تکواندو در صعود جایگاه کلی ورزش کشور در بازیهای ناگویا تاثیر زیادی دارد. از سوی دیگر رقبای اصلی ما در کنار کره جنوبی، کشورهایی مانند ازبکستان ، قزاقستان و ... می باشند، کشورهایی که در جدول توزیع مدالها با کشورمان رقابت دارند. این موضوع اهمیت مدالهای طلای تکواندو را دو چندان بالا می برد.

رئیس فدراسیون تکواندو ادامه داد: در جلسه با وزیر ورزش هم این موضوع را تشریح و تاکید کردم که طلای تکواندو در بازیهای آسیایی دو طلا محسوب می شود. یکی که خود ما کسب کردیم و اجازه هم ندادیم که همان مدال طلا به رقیبی تعلیق بگیرد که در جدول توزیع مدالها رقیب کشورمان است.

وی با تاکید دوباره اهمیت موفقیت در بازیهای آسیایی اظهار داشت: با بررسی های صورت گرفته در وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، مدال های طلای تکواندو در این رقابت ها خیلی اهمیت دارد. از سوی دیگر بحث کسب سهمیه المپیک نیز وجود دارد که امتیازات آن در این راه موثر است.

ساعی در بخش پایانی سخنان خود گفت: از هم اکنون فقط روی این بازیها متمرکز هستیم، با انتخاب کادر فنی کامل، با تجربه و کاربلد، این مسیر را آغاز می کنیم و با برنامه ریزی دقیق و فراهم آوردن تمامی امکانات و شرایط لازم به سوی رسیدن به هدف تعریف شده حرکت می کنیم. البته چند تورنمنت از جمله رقابت های گرندپری را نیز پیش از این رویداد خواهیم داشت که امیدوارم به کسب مدال های طلا در ناگویا ختم شود.

در ادامه هادی افشار گفت: همه تلاش مجموعه مدیریتی فدراسیون این است که با فراهم آوردن بهترین امکانات، بدون دغدغه تمرین کرده و آماده حضور در مسابقات شوید. پیام خانلرخانی از مربیان خوب کشورمان است که هر چند دیر، ولی به موقع به حق خود رسید. به عنوان کسی که روزی همان جای که شما اکنون هستید، بوده از شما می خواهم از لحظه لحظه فرصتی که اکنون در اختیار شماست، بهترین بهره را ببرید. چرا که زمان به سرعت می گذرد،انشالله با نتایج درخشان از بازی های آسیایی ناگویا به کشورباز خواهد گشت.

پیام خانلرخانی هم ضمن معرفی همکاران خود گفت: بسیار خوشحالم که در خدمت تیم ملی هستم و باعث افتخار است که کمیته فنی و در راس آن رئیس فدراسیون به بنده اعتماد کردند و تلاش می کنیم تا پاسخ این اعتماد را با موفقیت تیم ملی در رویدادهای پیش رو داده و باعث سر بلندی تکواندو کشورمان شویم.

وی افزود: در جلسه ای دو ساعته با اعضای تیم ضمن توضیح برنامه های تمرینی و آماده سازی، انتظارات خود از ملی پوشان را تشریح کرده هماهنگی های لازم صورت گرفت. تکواندوکاران نیز نقطه نظرات خود را بیان کردند تا به امید خدا با همدلی برای رسیدن به اهداف تعریف شده از سوی مدیریت فدراسیون تلاش کنیم.

در ادامه ملی پوشان تکواندو برنامه های آماده سازی را با تمرینات آمادگی جسمانی آغاز کردند.



