آلودگی هوا با خطر زوال عقل مرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که حتی افزایش اندک در آلودگی ذرات و دی اکسید نیتروژن با افزایش خطر ابتلا به زوال عقل جسم لویی (LBD) و زوال عقل مرتبط با بیماری پارکینسون مرتبط است.

محققان دریافتند که خطر ابتلا به LBD در افراد با هر افزایش تدریجی در معرض آلودگی ذرات تقریباً چهار برابر می‌شود.

این مطالعه نشان داد که به طور مشابه، خطر ابتلا به زوال عقل مرتبط با پارکینسون با هر افزایش در معرض آلودگی ذرات بیش از دو برابر می‌شود.

دکتر «گرگوری پونتون»، رئیس بخش پیری، رفتاری و شناختی مغز و اعصاب در دانشگاه فلوریدا گفت: «اگرچه این تحقیق علت و معلول را ثابت نمی‌کند، اما ارتباط روشنی بین قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و افزایش خطر ابتلا به این زوال عقل‌ها را نشان می‌دهد.»

پونتون در یک بیانیه خبری گفت: «این یافته، گامی مهم در درک چگونگی نقش عوامل محیطی در ایجاد بیماری است.»

طبق گفته مؤسسات ملی بهداشت، زوال عقل ناشی از جسم لویی با رسوبات غیرطبیعی پروتئینی به نام آلفا-سینوکلئین در مغز مرتبط است. این رسوبات که اجسام لویی نامیده می‌شوند، بر مواد شیمیایی مغز تأثیر می‌گذارند و در مشکلات تفکر، حرکت، رفتار و خلق و خو نقش دارند.

محققان خاطرنشان کردند که آلفا-سینوکلئین همچنین با بیماری پارکینسون مرتبط است.

برای مطالعه جدید، محققان سوابق سلامت بیش از ۲.۱ میلیون نفر از افراد ۶۵ تا ۹۵ ساله ساکن دانمارک را تجزیه و تحلیل کردند که از این تعداد حدود ۳۰۰۰ نفر مبتلا به LBD و ۳۸۰۰ نفر مبتلا به زوال عقل مرتبط با پارکینسون بودند. این سوابق از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ ثبت شده است.

محققان با استفاده از آدرس منزل افراد، میزان قرار گرفتن آنها در معرض آلودگی هوا را برای بیش از یک دهه پیگیری کردند.

نتایج نشان داد که خطر ناشی از قرار گرفتن در معرض آلودگی ذرات معلق یا دی اکسید نیتروژن افزایش یافته است.

محققان گفتند که خطر مرتبط با دی اکسید نیتروژن کمتر از آلودگی ذرات معلق بود، اما قرار گرفتن بیشتر در معرض آن همچنان با خطر تقریباً دو برابر ابتلا به زوال عقل با اجسام لویی مرتبط بود.

دکتر «دیمیتری داویدو»، محقق اصلی، در یک بیانیه خبری گفت: «اینها آلاینده‌هایی هستند که اکثر مردم هر روز در معرض آنها قرار دارند و از مواردی مانند ترافیک، حمل و نقل و سایر اشکال احتراق ناشی می‌شوند.»

محققان گفتند که این آلاینده‌های هوا به اندازه کافی کوچک هستند که پس از استنشاق از طریق جریان خون فرد وارد مغز شوند.

داویدو افزود: «برخی معتقدند که آلودگی هوا ممکن است با التهاب و ورم در مغز مرتبط باشد. ما می‌دانیم که اجزای آلودگی هوا می‌توانند باعث التهاب شوند. به همین ترتیب بر سایر اندام‌های بدن تأثیر می‌گذارند. بنابراین، به نظر می‌رسد که آنها نیز همین کار را در مغز انجام می‌دهند.»