مدیرعامل آبفا: اصفهان هر ثانیه ۳ هزار لیتر آب شرب کم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اکبری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر این‌که بارندگی‌های اخیر به معنای پایان تنش آبی نیست، اظهار کرد: با وجود افزایش ورودی سد زاینده‌رود نسبت به سال گذشته، ذخایر آبی استان هم‌چنان فاصله قابل توجهی با شرایط نرمال دارد اما یکی از باورهای نادرست در میان بخشی از شهروندان این است که بارندگی‌های اخیر، مشکل کم‌آبی استان را برطرف کرده است، در حالی که آمارها واقعیت دیگری را نشان می‌دهد.

وی افزود: از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۱ تیرماه، میزان بارندگی استان اصفهان به ۱۳۹.۷ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با میانگین بلندمدت که ۱۶۵.۲ میلی‌متر است، کاهش ۱۵.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اشاره به وضعیت سد زاینده‌رود تصریح کرد: اگرچه میزان ورودی آب به مخزن سد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما همچنان در حدود ۱۷ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است.

وی افزود: حجم فعلی آب موجود پشت سد زاینده‌رود در حدود ۵۸۲ میلیون مترمکعب است، در حالی که این رقم در شرایط بلندمدت به حدود ۹۲۵ میلیون مترمکعب می‌رسد؛ به عبارت دیگر، ذخیره سد زاینده‌رود هم‌اکنون در حدود ۳۷ درصد کم‌تر از میانگین بلندمدت است.

اکبری ادامه داد: در حال حاضر تنها ۴۷ درصد ظرفیت مخزن سد زاینده‌رود پر است، در حالی که این شاخص در میانگین بلندمدت در حدود ۷۵ درصد بوده و این موضوع نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ظرفیت مخزن هم‌چنان خالی است.

وی کاهش مستمر سطح آب‌های زیرزمینی و افت سفره‌های آب دشت اصفهان را از دیگر چالش‌های جدی استان برشمرد و گفت: این شرایط موجب افزایش فشار بر منابع آب سطحی و رشد تقاضا برای برداشت از سد زاینده‌رود در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت شده است، اما با وجود همه محدودیت‌ها، تأمین آب شرب مردم در اولویت نخست و خط قرمز مدیریت منابع آب استان قرار دارد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اشاره به وضعیت مصرف آب در روزهای گرم سال اظهار داشت: در ساعات اوج مصرف، شبکه تأمین آب شرب استان با کمبود ۲.۵ تا سه مترمکعبی در ثانیه مواجه است که شاید این عدد برای عموم مردم ملموس نباشد اما در واقع این میزان کمبود به معنای نبود سه هزار لیتر آب در هر ثانیه در شبکه توزیع است؛ حجمی که معادل آب شرب مورد نیاز بیش از ۲۰ هزار نفر در شبانه‌روز است.

اکبری از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف، پرهیز از مصارف غیرضروری و مدیریت مصرف آب به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، صنعت آب را در حفظ پایداری تأمین آب شرب و عبور از روزهای گرم سال یاری کنند.