به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان، در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد، تعداد ۲۱ دستگاه خودرو و ۱۳ دستگاه موتورسیکلت هنجارشکن، فاقد پلاک، پلاک مخدوش، آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

جمع‌آوری ۱۳ معتاد متجاهر از سطح شهرستان

همچنین ۱۳ معتاد متجاهر از سطح شهرستان جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد تحویل شدند.

دستگیری ۵ سارق و کشف ۷ فقره سرقت

در ادامه اجرای طرح، تعداد ۵ نفر سارق دستگیر شدند که در تحقیقات صورت‌گرفته، ۷ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره و مشاعات منازل کشف شد و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

دستگیری ۱۵ نفر متهم تحت تعقیب در خرم‌آباد

در راستای اجرای دستورات و احکام صادره از سوی مراجع قضایی و با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی، شناسایی و کنترل هدفمند افراد تحت تعقیب، موفق شدند تعداد ۱۵ نفر از متهمان و محکومان تحت تعقیب قضایی و انتظامی را در نقاط مختلف شهرستان شناسایی و دستگیر کنند.

دستگیری متهمان با اتهامات مختلف در عملیات‌های جداگانه

این گزارش می‌افزاید دستگیرشدگان به اتهامات مختلف تحت پیگرد مراجع قضایی و انتظامی قرار داشته‌اند که پس از هماهنگی‌های لازم، در عملیات‌های جداگانه دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی و اجرای احکام به مراجع ذی‌صلاح تحویل شدند.

تأکید بر استمرار اجرای طرح‌های شناسایی و دستگیری متهمان متواری

پلیس با تأکید بر استمرار اجرای طرح‌های شناسایی و دستگیری متهمان متواری، برخورد قاطع با افراد تحت تعقیب را در راستای تأمین نظم و امنیت عمومی به صورت مستمر در دستور کار دارد.