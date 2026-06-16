به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعرسانی پلیس استان لرستان، در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان، مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد، تعداد ۲۱ دستگاه خودرو و ۱۳ دستگاه موتورسیکلت هنجارشکن، فاقد پلاک، پلاک مخدوش، آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.
جمعآوری ۱۳ معتاد متجاهر از سطح شهرستان
همچنین ۱۳ معتاد متجاهر از سطح شهرستان جمعآوری و به مراکز ترک اعتیاد تحویل شدند.
دستگیری ۵ سارق و کشف ۷ فقره سرقت
در ادامه اجرای طرح، تعداد ۵ نفر سارق دستگیر شدند که در تحقیقات صورتگرفته، ۷ فقره سرقت از ساختمانهای نیمهکاره و مشاعات منازل کشف شد و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
دستگیری ۱۵ نفر متهم تحت تعقیب در خرمآباد
در راستای اجرای دستورات و احکام صادره از سوی مراجع قضایی و با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد با انجام اقدامات اطلاعاتی، شناسایی و کنترل هدفمند افراد تحت تعقیب، موفق شدند تعداد ۱۵ نفر از متهمان و محکومان تحت تعقیب قضایی و انتظامی را در نقاط مختلف شهرستان شناسایی و دستگیر کنند.
دستگیری متهمان با اتهامات مختلف در عملیاتهای جداگانه
این گزارش میافزاید دستگیرشدگان به اتهامات مختلف تحت پیگرد مراجع قضایی و انتظامی قرار داشتهاند که پس از هماهنگیهای لازم، در عملیاتهای جداگانه دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی و اجرای احکام به مراجع ذیصلاح تحویل شدند.
تأکید بر استمرار اجرای طرحهای شناسایی و دستگیری متهمان متواری
پلیس با تأکید بر استمرار اجرای طرحهای شناسایی و دستگیری متهمان متواری، برخورد قاطع با افراد تحت تعقیب را در راستای تأمین نظم و امنیت عمومی به صورت مستمر در دستور کار دارد.
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