صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یادداشت تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: تفاهم صورت‌گرفته حاصل مذاکراتی فشرده و پیچیده بود که در آن تیم مذاکره‌کننده کشورمان توانست مجموعه‌ای از مطالبات و منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کند. بررسی دقیق مفاد این تفاهم نشان می‌دهد ایران در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، هسته‌ای و منطقه‌ای دستاوردهای قابل توجهی به دست آورده است.

وی افزود: آنچه در متن تفاهم آمده، امتیازات قابل توجهی است که با وحدت و یکپارچگی میدان، خیابان و دیپلماسی به دست آمده است. آمریکا باتوجه به استیصال خود، مجبور به پذیرش این تفاهم‌نامه شد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای تفاهم حتی از آنچه در متن آمده مهم‌تر است، تصریح کرد: ما با طرفی بدعهد و قاتل مواجه هستیم و هر لحظه ممکن است مفاد تفاهم نقض شود. لذا باید در هر لحظه آماده بود تا در صورت نقض عهد دشمن، مقابله به مثل اتفاق بیافتد. مفاد تفاهم هم به شکلی است که اگر نقض اتفاق افتاد، امتیازات نقدی دریافت شده باشد.

بدری با تاکید بر اینکه باید در زمینه توافق و تفاهم‌نامه به مسئولان اعتماد کنیم، گفت: پافشاری بر اجرای کامل و دقیق آنچه در تفاهم آمده، از وظایف ماست و در این زمینه باید به تیم مذاکره‌کننده کشورمان کمک کرد.