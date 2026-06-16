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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

بدری: اجرای تفاهم از متن آن مهم‌تر است؛ با طرفی بدعهد مواجه هستیم

بدری: اجرای تفاهم از متن آن مهم‌تر است؛ با طرفی بدعهد مواجه هستیم

نماینده مردم اردبیل در مجلس، ضمن تأکید بر اعتماد به تیم مذاکره‌کننده کشور، گفت: پافشاری بر اجرای کامل و دقیق مفاد تفاهم و آمادگی برای مقابله با هرگونه نقض تعهدات از سوی طرف مقابل ضروری است.

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یادداشت تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: تفاهم صورت‌گرفته حاصل مذاکراتی فشرده و پیچیده بود که در آن تیم مذاکره‌کننده کشورمان توانست مجموعه‌ای از مطالبات و منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کند. بررسی دقیق مفاد این تفاهم نشان می‌دهد ایران در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، هسته‌ای و منطقه‌ای دستاوردهای قابل توجهی به دست آورده است.

وی افزود: آنچه در متن تفاهم آمده، امتیازات قابل توجهی است که با وحدت و یکپارچگی میدان، خیابان و دیپلماسی به دست آمده است. آمریکا باتوجه به استیصال خود، مجبور به پذیرش این تفاهم‌نامه شد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای تفاهم حتی از آنچه در متن آمده مهم‌تر است، تصریح کرد: ما با طرفی بدعهد و قاتل مواجه هستیم و هر لحظه ممکن است مفاد تفاهم نقض شود. لذا باید در هر لحظه آماده بود تا در صورت نقض عهد دشمن، مقابله به مثل اتفاق بیافتد. مفاد تفاهم هم به شکلی است که اگر نقض اتفاق افتاد، امتیازات نقدی دریافت شده باشد.

بدری با تاکید بر اینکه باید در زمینه توافق و تفاهم‌نامه به مسئولان اعتماد کنیم، گفت: پافشاری بر اجرای کامل و دقیق آنچه در تفاهم آمده، از وظایف ماست و در این زمینه باید به تیم مذاکره‌کننده کشورمان کمک کرد.

کد مطلب 6862135
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
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      تفاهم نامه حقه جدید ترامپ بازیگره. فقط فقط میخاد اورانیوم بگیره چون اینو اسراییل خیلی خیلی دنبالشن بعد قیمت نفت پایین بیاد وتنگه.بعدازاینکه همه رو بدست آورد گولمون میزنه شروع میکنه روزازنو تحریم برمیگردونه بیشتر فشار بدبختی هر بلائی خلاصه بسرمون میاره، .ماهم صدسال نباید اورانیوم بدیم

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