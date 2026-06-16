سند «توسعه مهارت» لرستان تصویب شود؛ لزوم تغییر نگاه از پشت میزنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد، ظهر سه شنبه در اولین جلسه کارگروه توسعه مهارت استان با بیان اینکه لرستان همواره از موضوع بیکاری رنج برده و این مسأله مربوط به دهه‌های گذشته است، اظهار داشت: فرهنگ کار یک موضوع بسیار مهم در توسعه مهارت و ایجاد اشتغال است، اما در استان ما علاقه به پشت میز نشینی و کارهای اداری بیشتر از مشاغل مهارتی است.

مهارت، شرط اساسی موفقیت در بازار کار امروز

وی ادامه داد: شرایط در سطح کشور و جهان به‌گونه‌ای است که اگر مهارت نباشد، شغلی هم ایجاد نمی‌شود.

امیدی اضافه کرد: امروزه کشورهای پیشرفته از طریق آموزش‌های مهارتی به ایجاد اشتغال می‌پردازند و افراد دارای مهارت در بازار کار هم موفق‌تر هستند.

ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی آموزش‌های مهارتی

معاون اقتصادی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سال گذشته عملکرد خوبی در زمینه آموزش در سطح استان داشتیم، افزود: هم‌افزایی بین دستگاه‌های متولی این حوزه در استان کم است و باید بین مجموعه دستگاه‌هایی که متأثر از آموزش‌های مهارتی هستند و عملکرد آن‌ها بر وضعیت مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال استان تأثیر می‌گذارد، هم‌افزایی ایجاد شود.

سند توسعه مهارت؛ نقشه راه اشتغال استان

امیدی یادآور شد: سند توسعه مهارت استان باید در کارگروه توسعه مهارت و در نهایت شورای برنامه‌ریزی استان طرح و مصوب شود تا به‌عنوان نقشه راه اشتغال استان مورد استفاده قرار گیرد.

زمان‌بندی یک‌ماهه برای تصویب نهایی سند

وی یادآور شد: پیش‌نویس این سند باید به دستگاه‌های مرتبط برای اعلام نظر ارسال شود و بخش‌های مختلف در سند توسعه به خوبی دیده شود تا نواقص رفع شده و حداکثر ظرف یک ماه آینده در شورای برنامه‌ریزی به تصویب برسد.

نگاه آمایشی به همه بخش‌ها؛ از شهرستان‌ها تا جامعه عشایری

معاون اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در این سند باید نگاه آمایشی به همه بخش‌ها وجود داشته باشد. شهرستان‌ها و طیف‌های مختلف از جمله سربازان به عنوان قشر جوان و جویای کار به خوبی دیده شوند. همچنین جامعه عشایری و سایر بخش‌های جمعیتی نیز باید مورد توجه قرار بگیرند.

برگزاری پویش‌های مهارتی در استان

وی افزود: پویش‌هایی مانند «هم‌نوا»، پویش «امداد ماهر ایران» و ... نیز در این زمینه برگزار شده است. بعد از جنگ‌های تحمیلی اخیر و با توجه به کینه‌توزی دشمن برای خسارت به بخش‌های مختلف کشور، اهمیت آموزش‌های مهارتی بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.

پیگیری سهم ۵ درصدی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی

وی تأکید کرد: سهم ۵ درصدی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه این مهارت‌ها نیز باید به صورت ویژه پیگیری و در دستور کار قرار بگیرد.