آغاز عملیات اجرایی طرح هادی روستای گیسوم با اعتبار ۴ میلیارد تومان

حامد دائمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف عالیه استانداری گیلان در زمینه توسعه گردشگری پایدار و با عنایت به پتانسیل های منحصربه فرد روستای گیسوم، عملیات اجرایی طرح هادی این روستا با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان آغاز شد.

وی با بیان اینکه این طرح به منظور ارتقاء سطح کیفی زیرساخت های عمرانی و تسهیل دسترسی به مواهب طبیعی این منطقه اجرا میشود، افزود: عملیات آسفالت معابر روستای گیسوم به متراژ ۵۰۰۰ مترمربع در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان، روستای گیسوم را نگینی درخشان در حوزه گردشگری استان توصیف کرد و گفت: این روستا با تلفیقی بی نظیر از چشماندازهای جنگلی و ساحلی، فرصتی مغتنم برای توسعه گردشگری در چارچوب رویکردهای پایدار فراهم آورده است.

دائمی با تأکید بر نقش بنیاد مسکن در توانمندسازی مناطق روستایی، افزود: اجرای طرح های هادی، یکی از مأموریتهای اصلی این نهاد انقلابی در راستای بهبود کیفیت زندگی روستائیان و همچنین فراهمسازی بسترهای لازم جهت شکوفایی اقتصادی مناطق، خصوصاً در حوزه گردشگری، محسوب می شود.

وی در ادامه به وضعیت کلی اجرای طرح های هادی در سطح استان اشاره کرد و بیان داشت: با تلاش های صورت گرفته، در حال حاضر ۶۵ درصد از روستاهای استان که دارای طرح هادی مصوب میباشند، مشمول اجرای این طرحها قرار گرفته اند و این بنیاد مصمم به ادامه این روند با اولویت بندی مناطق مستعد و نیازمند است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان تصریح کرد: اجرای موفقیت آمیز طرح هادی در روستای گیسوم، گامی مؤثر در جهت تحقق چشم انداز تبدیل این روستا به عنوان یکی از مقاصد برجسته گردشگری ملی و بین المللی تلقی میشود و امید است با اجرای کامل این طرح، شاهد رشد و بالندگی روزافزون این منطقه و بهبود سطح رفاه ساکنین آن باشیم.