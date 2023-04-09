اجرای طرح هادی در ۱۰۵۵ روستای گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به سالروز تأسیس حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: حساب ۱۰۰ حضرت امام در ۲۱ فروردین ۵۸ با هدف تأمین مسکن محرومین و اقشار کم درآمد، محرومیت زدایی، افزایش مشارکت مردم و ارتقای سطح اخلاق اسلامی در جامعه تأسیس که تاکنون سبب خیر و برکت فراوانی برای نیازمندان بوده است.

وی با بیان اینکه در این دهه ۳۱ پروژه با اعتباری حدود ۵۶۸ میلیارد ریال برنامه ریزی، اقدام و به بهره برداری می‌رسد، افزود: اجرای طرح هادی، ۲۲۰ پروژه بازنگری طرح هادی، ۱۶ پروژه تهیه طرح هادی، ۵ پروژه تهیه طرح هدف گردشگری، صدور ۶۳۱۲ برگ سند مالکیت روستایی، واگذاری ۱۱ قطعه زمین در حوزه عمران روستایی از مجموع این پروژه‌ها است.

دائمی به تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در روستاها اشاره کرد و ادامه داد: ۲۴۱۴ واحد مسکن روستایی بهره مند از این تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان در این ایام به بهره برداری می‌رسد.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با بیان اینکه از مجموع ۲۰۶۰ روستای ۲۰ خانوار جمعیت استان در ۱۰۵۵ روستا طرح هادی اجرایی شده است، اضافه کرد: شاخص برخورداری طرح هادی در روستاهای استان گیلان ۵۲ درصد برآورد شده است.

وی با تاکید بر اینکه در سال گذشته بازنگری طرح هادی ۲۲۰ روستای گیلان انجام شده است، تصریح کرد: برای ۱۶ روستا نیز طرح هادی تهیه و ۵ روستا طرح هدف گردشگری تهیه گردید.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۱ برای ۱۱۹ هزار و ۳۸۱ متقاضی جهت دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل استان معرفی شدند، ادامه داد: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در طرح نهضت ملی مسکن در روستاها تعداد ۹۶۳۹ واحد عملیات اجرایی آنها شروع شده و ۲۴۱۴ واحد مسکونی به مرحله بهره برداری رسیده است.