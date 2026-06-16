حضور پزشکیان در مراسم بزرگداشت شهید خطیب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان در مراسم بزرگداشت شهید حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت چهاردهم، که در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد، حضور یافت.

این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان و شخصیت‌های لشکری و کشوری برگزار شد و شرکت‌کنندگان با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، بر تداوم راه شهدا در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

پزشکیان در حاشیه این مراسم ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب، با خانواده آن شهید و جمعی از حاضران گفت‌وگو کرد.