  1. استانها
  2. تهران
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

حضور پزشکیان در مراسم بزرگداشت شهید خطیب

حضور پزشکیان در مراسم بزرگداشت شهید خطیب

ری- رئیس‌جمهور در مراسم بزرگداشت وزیر اطلاعات دولت چهاردهم حضور یافت و به مقام شامخ شهید حجت‌الاسلام خطیب ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان در مراسم بزرگداشت شهید حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت چهاردهم، که در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد، حضور یافت.

این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان و شخصیت‌های لشکری و کشوری برگزار شد و شرکت‌کنندگان با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، بر تداوم راه شهدا در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

پزشکیان در حاشیه این مراسم ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب، با خانواده آن شهید و جمعی از حاضران گفت‌وگو کرد.

کد مطلب 6862195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها