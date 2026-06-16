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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

نامه دبیر کل حزب الله لبنان به قالیباف

نامه دبیر کل حزب الله لبنان به قالیباف

دبیر کل حزب الله لبنان در نامه ای به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت: کلمات از بیان سپاس عمیق ما نسبت به مواضع قوی و حمایتگرانه از لبنان ناتوان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در نامه ای به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت: کلمات از بیان سپاس عمیق ما نسبت به مواضع قوی و حمایتگرانه از لبنان و مقاومت و الزام رژیم اسرائیل به توقف عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان به‌عنوان بند اول و اساس توافق بین ایران و آمریکا ناتوان است.

متن این نامه به این شرح است،

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

کلمات از بیان سپاس عمیق ما در برابر مواضع قاطع و حمایت‌گرانه شما از لبنان، ملت و مقاومت آن در راستای الزام رژیم اسرائیل به توقف فوری و دائم عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها -از جمله لبنان- که به عنوان نخستین و اصلی‌ترین بند توافق میان ایران و آمریکا، به توقف جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران پیوند خورده است، قاصرند. شما بارقه امیدِ یگانه و کارآمد برای قطع دست تجاوزگری اسرائیل و آمریکا علیه لبنان را به حقیقتی تبدیل کردید که به جهان ثابت کرد ایران، یاور حق، مقاومت و مستضعفان است. اگر دیگران نیز راه ایران را در پیش می‌گرفتند، آمریکا و اسرائیل این‌چنین سرکشی نمی‌کردند و اشغالگری صهیونیستی تا به امروز بر سینه سرزمین فلسطین و قدس سنگینی نمی‌کرد.

ما همواره گفته‌ایم که ایران همه چیز به حزب‌الله، مقاومت و ملت لبنان بخشیده و هیچ‌چیز از آنان نخواسته است؛ ایران به خاطر انتخاب‌های ما، به خاطر قدرت ما برای آزادسازی سرزمین‌مان و برای التیام زخم‌های جامعه‌مان و یاری رساندن به آن، به ما کمک کرده است. و اکنون، ایران با تقدیم خونِ خویش، در پاسخ به بمباران ضاحیه جنوبی بیروت، به مقابله با رژیم صهیونیستی پرداخته و تبعات سنگین آن را که بیم جنگ علیه خود را به همراه دارد، با وجود فداکاری‌های عظیم، به جان خریده است. با صدای رسا می‌گویم: ایران، نماد عزت و شرف است.

به نمایندگی از حزب‌الله و مقاومت اسلامی، به نمایندگی از دوستداران در ملت لبنان که مشتاقند مراتب سپاسشان را به شما برسانم، و به نمایندگی از شهدا -در رأس آنان سیدالشهدای امت، سید حسن نصرالله (رض)- و مجروحان و اسرا، از شما به عنوان مذاکره‌کننده ارشد و تیم همراهتان، از جمله جناب آقای دکتر عباس عراقچی، تشکر می‌کنم. همچنین درخواست دارم مراتب سپاس و امتنان ما را به محضر رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دام ظله) که ما را مشمول عنایات خویش قرار دادند و برکات و حمایت‌های شهیدِ امام خامنه‌ای (قده) را در وجود ما زنده کردند، و همچنین به جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم و دوستدار مقاومت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -این نیروی نورانی که با صلابت خود معادلات را تغییر داد- و ارتش، نخبگان و تمامی فعالان رسمی و مردمی ابلاغ فرمایید.

به‌ویژه از ملت بزرگ ایران سپاسگزارم؛ ما حضور آنان را در میدان‌های شهرهای ایران دیدیم و شنیدیم که چگونه مشتاقانه جان‌فشانی برای نجات مقاومت و ملت آن را فریاد می‌زدند. از شما سپاسگزارم. سپاس از ایران وفادار.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

کد مطلب 6862228

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