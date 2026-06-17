«آشنای غریب» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر روایاتی مستند از سبک و سیره قائد و رهبر شهید انقلاب؛ حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) است.

«آشنای غریب» ضمن شرحی کوتاه از مقام و منزلت شهید و همچنین فضیلت شهادت از زبان قائد و رهبر شهیدمان، که به تعبیر حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(دام ظلّه العالی): فقیهی زمان‌شناس، بصیر و مجاهدی خستگی‌ناپذیر بودند، در هشت فصل به نگارش در آمده است.

بیان جزئیات و مطالبی از ابعاد فردی و خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، علمی، عبادی و معنوی قائد و رهبر شهیدمان توسط شخص ایشان در دیدار با جوانان و نوجوانان، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم در مناسبت‌ها و دیدارهای خصوصی و عمومی، بخش کوتاهی از این کتاب را تشکیل می‌دهد.

نویسنده با هدف آگاهی‌بخشی، شناخت و معرفی بهتر و بیشتر رهبر شهید و فرزانه انقلاب به نسل حاضر و آینده، خاطرات کوتاه اما مفیدی را نیز از برخی هم‌رزمان، مسئولان، دوستان، همراهان، نظامیان، قاریان، مراجع تقلید، علما، خانواده شهدا، حاضرین در دفتر و... به صورت مستند در کتاب «آشنای غریب» گردآوری کرده است.