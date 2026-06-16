ایران اولین کشور اسلامی است که در برابر یک قدرت بزرگ پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پورازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین سالگرد شهادت دانشمند هسته ای فریدون عباسی در حسینه هنر تهران ، اظهار کرد: در دهه ۷۰ و حدود ۳۰ سال پس از جنگ و رحلت امام(ره)، جریانی شکل گرفت که به جای پاسداشت فداکاریها، در پی انکار مجاهدتها و عبور از گذشته بود. در همه مقاطع انقلاب، دفاع مقدس و پس از آن، گروهی با تمام ظرفیت، گمنام و بدون ادعا هزینه دادند، اما برخی افراد محافظهکار و منفعتطلب در حاشیه نشستند و همان مجاهدان را مورد سرزنش قرار دادند.
وی ادامه داد: شهید عباسی نمونهای از همین مجاهدان مظلوم بود؛ افرادی که خطرات، آسیبها و فشارها را میپذیرند، اما دیگران از دستاوردهای آنان بهرهمند میشوند.
به گفته وی، این جریان از ابتدای انقلاب تاکنون ادامه داشته و نسلهای بعدی آن نیز تربیت شدهاند؛ کسانی که هرگاه انقلاب، کشور و نظام با تهدیدی مواجه میشود، پیش از دیگران وارد میدان میشوند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: برخی افرادی که امروز در صف مخالفان جمهوری اسلامی قرار دارند، در گذشته از امکانات، امتیازات و بیتالمال بهرهمند شدند، اما بعدها به لحاظ فکری و سیاسی به غرب و آمریکا گرایش پیدا کردند. در مقابل، افرادی مانند شهید عباسی و شهید طهرانچی بدون برخورداری از چنین امکاناتی، سالها برای کشور و انقلاب تلاش کردند.
وی بیان کرد: برخی افراد حتی زمانی که میدانند تصمیمی نادرست است، به دلیل ملاحظات شخصی از بیان حقیقت خودداری میکنند؛ اما شهید عباسی از جمله کسانی بود که پیش از آنکه ترور شود، عملاً بارها ترور شخصیت شده بود. تحمل سالها تلاش برای انقلاب و کشور، در حالی که فرد جز تهمت، فشار و بیمهری نبیند، نیازمند ایمان و معنویت بالاست.
رحیمپور ازغدی گفت: شهید عباسی بارها درباره تهدیدهای امنیتی هشدار داده بود. حتی زمانی که به او توصیه میشد محل سکونت، دفتر کار یا تلفن همراه خود را تغییر دهد، با روحیهای ایثارگرانه به مسیر خود ادامه میداد. در واقع کسانی که انقلاب را حفظ کردند، برای امروز اقدام میکردند و برای آینده برنامه داشتند، هرچند امیدی به حضور خود در آن آینده نداشتند.
وی با بیان آنکه شهید عباسی ترور شد قبل از آنکه ترور واقعی شود، اظهار کرد: دانشمندان هستهای کشور از جمله افرادی بودند که به جای کسب امتیازات شخصی، دانش خود را در خدمت حل مسائل راهبردی کشور قرار دادند. این افراد در شرایط تحریم مطلق، مشکلات صنعت هستهای را برطرف کردند و نقش مهمی در پیشرفت علمی و امنیتی کشور داشتند.
رحیمپور ازغدی درباره مذاکرات هستهای گفت: بنده نمیگویم مذاکره نباید کرد، اما اگر توان موشکی و پهیادی ما نبود دشمن، تهران را غزه کرده بود لذا باید آنان را با قدرت و جرات ترساند.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که هیچ قرارداد و تعهدی بهتنهایی مانع تجاوز و فشار دشمن نمیشود و آنچه بازدارندگی ایجاد میکند، قدرت و اراده است. بسیاری از کشورهای اسلامی طی دو قرن گذشته توسط قدرتهای خارجی از جمله انگلستان، فرانسه، روسیه تزاری و بعدها آمریکا کتک خورده و اشغال شدند، اما جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بود که بعد از دو قرن از سلطه آنان خارج شد و در برابر فشارها و جنگهای تحمیلی ایستادگی کرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: اقتصاد کشورهای غربی طی سالیان طولانی از منابع و ثروت کشورهای اسلامی بهره برده است.
وی افزود: اصلاح ساختارهای اقتصادی و اداری، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش بهرهوری از ضرورتهای اساسی کشور است.
رحیم پور ازغدی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: مشکل اصلی کشور کمبود نظریه و ایده نیست، بلکه ضعف در اجرای صحیح برنامههاست. در طول سالهای پس از انقلاب، دولتهای مختلف با گرایشهای گوناگون روی کار آمدند، اما بسیاری از ساختارها تغییر بنیادین نکرد.
رحیمپور ازغدی گفت: یکی از مهمترین عوامل پیشرفت علمی کشور، بهویژه در حوزه هستهای، همین دانشمندان شهید بودند. آنان پژوهش و علم را در خدمت حل مسائل واقعی کشور قرار دادند. هرجا علم و دانشگاه در مسیر رفع مشکلات امنیتی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، محیطزیستی و دفاعی کشور به کار گرفته شد، پیشرفت حاصل شد؛ اما هرجا فعالیت علمی صرفاً به تولید مقاله، کسب امتیاز، رتبه یا منافع شخصی محدود شد، دستاورد مؤثری برای کشور ایجاد نکرد.
وی تأکید کرد: شهیدان هستهای و بسیاری از نخبگان علمی کشور فراتر از منافع فردی عمل کردند و انگیزه اصلی آنان، باورهای اعتقادی، مسئولیتپذیری و خدمت به کشور بود.
رحیمپور ازغدی اظهار کرد: یکی از شگردهای جریانهای رسانهای و تبلیغاتی آن است که جای حق و باطل را تغییر میدهند؛ بهگونهای که دیکتاتورها را روشنفکر و آزادیخواه و مدافعان انقلاب را متهم به دیکتاتوری معرفی میکنند.
وی افزود: با وجود خدمات گسترده و مظلومیت شهدای انقلاب و دانشمندان هستهای، بخش قابل توجهی از جامعه هنوز شناخت دقیقی از آنان ندارد.
وی ادامه داد: شهید عباسی در دوران جوانی در کنار شهید محمد جهانآرا در نبردهای کوچهبهکوچه خرمشهر حضور داشت و بعدها نیز در عرصه علمی به جایگاهی کمنظیر دست یافت.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: بسیاری از دانشمندان شهیدی که طی یک سال گذشته ترور شدند، از برجستهترین چهرههای علمی تاریخ معاصر ایران و حتی در سطح جهانی بودند، اما بعضاً با برخوردهای غیرمنصفانه و بیتوجهی مواجه شدند.
وی بیان کرد: شهید عباسی دارای دکترای مهندسی هستهای از دانشگاه امیرکبیر، استاد نمونه کشوری، نماینده مردم در مجلس، رزمنده دفاع مقدس، همرزم شهید جهانآرا و جانباز ترور در دهه ۸۰ بود.
رحیمپور ازغدی اظهار کرد: بسیاری از این دانشمندان شهید ما ، در صورت تمایل میتوانستند در معتبرترین مراکز علمی جهان فعالیت کنند، اما ماندن در ایران و خدمت به کشور را انتخاب کردند. در عین حال رسانهها در مقاطعی واقعیتهای مربوط به برنامه هستهای کشور را بهدرستی منعکس نمیکردند و حتی درباره تعلیق فعالیتهای هستهای و امکان رفع آن نیز اطلاعرسانی دقیقی صورت نمیگرفت.
وی در پایان تأکید کرد: این شهدا صرفاً نامهایی در فهرست قربانیان ترور نیستند، بلکه هر یک از آنان شخصیتهایی کمنظیر در عرصههای فیزیک، مهندسی هستهای، انرژی، فناوریهای نوین، محیط زیست، هوش مصنوعی و علوم راهبردی بودند که نقش مهمی در پیشرفت علمی و فناوری کشور ایفا کردند.
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