محمدمهدی سعیدیان سرپرست گروه کارگردانی و مدیر صحنه نمایش «آنتاگونیستهای خاکستری» که این شبها در حوزه هنری به صحنه میرود در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: خیلی از افراد جامعه وقتی اسم این کار را میشنوند، ابتدا برایشان سوال میشود که چرا این اسم انتخاب شده است. ما در هر قصه قهرمان و ضدقهرمان داریم. اما یک بخش همیشه مغفول میماند و آن هم آدمها و عناصری هستند که سیاه مطلق و ضدقهرمان نیستند، اما در عین حال اجازه نمیدهند شخصیت خوب و قهرمان داستان کار را به نتیجه برساند. این دقیقاً معنای «آنتاگونیست» است؛ یعنی سیاه مطلق نیستند، اما خاکستریهایی هستند که گاهی مانع کار خوب و درست میشوند.
وقتی یاران به دشمنان بدل میشوند
وی ادامه داد: هدفی که باعث شد این تئاتر شکل بگیرد، به حدود یک سال قبل برمیگردد و مساله اول، غربت امام حسن مجتبی (ع) بود. ما برای بسیاری از معصومان کارهای فرهنگی زیادی تولید می کنیم اما برای امام حسن مجتبی (ع) بهخصوص در زمینه تئاتر و کار تصویری آثار بسیار کمی وجود دارد. تنها یک سریال به نام «تنهاترین سردار» داریم که نشاندهنده فضای غربت ایشان است.
سعیدیان با اشاره به شرایط اجتماعی امروز بیان کرد: جامعه ما مملو از آدمهای خاکستری شده است. این افراد اکثراً خیر را دوست دارند و به سمت آن متمایل هستند، اما اتفاقاتی رخ میدهد که آنها را به یک مانع تبدیل میکند. ما میخواستیم نشان بدهیم که اگر در شرایطی هستید که باید خاکستری باشید، حداقل خاکستریای باشید که میل به سمت خوبیها دارد.
وی با اشاره به زمان روایت داستان اظهار کرد: غربت امام حسن (ع) فقط به این دلیل نیست که نام ایشان کمتر برده میشود؛ بلکه ایشان فرماندهی بودند که بییار و یاور ماندند و مردم تنهایشان گذاشتند. ما تصمیم گرفتیم این بار به جای پرداختن به میلاد یا شهادت امام حسن (ع)، به بخشی از زندگی ایشان بپردازیم که جنبه تاریخی دارد و افراد زیادی از آن مطلع نیستند؛ دورانی که ایشان در جنگ با معاویه بودند و مجبور شدند صلح را بپذیرند. ما به این پرداختیم که چرا افرادی در سپاه ایشان بودند، سرانجام در برابرشان ایستادند.
بهکارگیری تلفیقی از جوانان و پیشکسوتان
سعیدیان گفت: اتفاق جالبی که در این نمایش افتاده، این است که تقریباً برای اولین بار، گروه پرفورمنس و گروه آوای ما به صورت زنده روی صحنه قطعات مختلف را اجرا میکنند و همزمان حرکات پرفورمنس نیز انجام میدهند. این رویکرد که در کارهای غیرآئینی به آن تئاتر موزیکال گفته میشود، برای اولین بار در یک تئاتر آئینی به اجرا درآمده است.
وی افزود: میانگین سنی بیش از ۹۰ درصد اعضای سازنده این تئاتر کمتر از ۳۰ سال است و این جمع جوان حدود یک سال است که برای این کار تلاش میکند. البته در کنار این جوانان، اساتید و عناصر باتجربهای نیز حضور دارند. وحید لاری طراح صحنه و لباس ما، چهره باسابقه عرصه تئاتر است که در کارهای تاریخی متعددی حضور داشته است. علی کوزهگر مسئول نور نمایش است که همزمان مسئولیت نور تئاتر شهر و تالار وحدت را بر عهده دارد. علیاکبر آخوندی کارگردان نمایش، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار تئاتر دارد.
تلاش برای ساخت اثری که متناسب با همه طیفها باشد
سرپرست گروه کارگردانی نمایش «آنتاگونیستهای خاکستری» اظهار کرد: تلاش کردیم این کار را به تئاتر اصیل و کلاسیک نزدیک کنیم تا مخاطب نمایش صرفاً قشر خاصی نباشد و همه کسانی که دل در گرو خوبیها دارند، با هر سلیقه و ظاهری بتوانند به تماشای آن بنشینند. ما از یک سال پیش این پروژه را شروع کردیم و به دلیل شرایط ناآرام و جنگی کشور مجبور شدیم حدود سه تا چهار بار اجرا را به تعویق بیندازیم. برخلاف بسیاری از گروهها که با یکی دو بار کنسلی کار را تعطیل میکنند، این تیم جوان انرژی گذاشت و با وجود تمام تنشها و شرایط دشوار از پا ننشست. طراحی و ساخت دکور نمایش که یکی از معدود دکورهای کاملی بود که بیرون ساخته و سپس روی صحنه مونتاژ شد، روندی طولانی داشت. در میانه ساخت دکور و لباس، ناگهان به دلیل شرایط کشور، قیمت اجناسی مثل رنگ چند برابر شد. در طول یک سال گذشته اقلام مورد نیاز ما حداقل چهار یا پنج بار تغییر قیمت داشت. مثلاً پارچهای که پارسال برای لباسها قیمت کردیم، اکنون ۵ برابر شده است.
سعیدیان در پایان عنوان کرد: این نمایش از انسجام اجتماعی سخن میگوید و تأکید میکند که اگر انسجام اجتماعی نباشد، ما حتماً محکوم به شکست هستیم.
نمایش «آنتاگونیستهای خاکستری» تا ۱۸ شهریور به اجراهای خود در تماشاخانه حوزه هنری ادامه میدهد.
عوامل اصلی این نمایش عبارتند از نویسندگان: سید مرتضی هاشمی گلپایگانی و امیرحسین آلادپوش، کارگردان: علی اکبر آخوندی، تهیهکننده: محمدعلی پیرو، سرپرست گروه کارگردانی: محمدمهدی سعیدیان و بازیگران: محمدرضا احمدلو، ایمان مصلح، امیرحسین سکاکی، صدرا احمدزاده، سید پارسا لواسانی، محمدحسین نیک طبع، علیرضا شمائی، حسن خوشنظری، رضا آزادی و حسین فرجیدانا.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: سایه ابهام و ظلمت، خفاشگونه به هر دالان و سوراخی سرک میکشد و با چاقوی تیزِ تردید، یقین را سر میزند.
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