عارف: فداکاری رزمندگان مایه افتخار ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه معاون اول رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با «حسین محمدی» جانباز والامقام و از رزمندگان جنگ رمضان، از رشادت‌ها و ایثارگری‌های وی و دیگر مدافعان کشور قدردانی کرد. همزمان با این تماس، استاندار کرمانشاه نیز در منزل این جانباز حضور داشت.

محمدرضا عارف در این گفت‌وگوی تلفنی با تجلیل از تلاش‌های رزمندگان و ایثارگران اظهار کرد: عملکرد و فداکاری رزمندگانی که در روزهای جنگ رمضان مسئولیت دفاع از کشور و مردم را بر عهده داشتند، برگ زرینی در تاریخ مقاومت ملت ایران و مایه افتخار کشور است.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران قدردان جانفشانی‌های مدافعان وطن است، افزود: خدمات و فداکاری‌های رزمندگان و ایثارگران در دفاع مقدس سوم، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور و افتخاری بزرگ برای ملت ایران به شمار می‌رود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم خطاب به این جانباز کرمانشاهی گفت: وظیفه داشتم به صورت حضوری در خدمت شما باشم و از نزدیک از رشادت‌ها و ایثارگری‌هایتان قدردانی کنم، اما به دلیل مسئولیت‌ها و مشغله‌های ناشی از شرایط جنگی، این فرصت فراهم نشد.

وی همچنین با تبریک سالروز تولد دختر این جانباز، برای وی و اعضای خانواده‌اش آرزوی سلامتی، موفقیت و سربلندی کرد و از صبوری و همراهی خانواده‌های رزمندگان در روزهای دشوار قدردانی به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف در ادامه این تماس تلفنی با همسر این جانباز نیز گفت‌وگو کرد و نقش زنان و خانواده‌های رزمندگان را در دفاع مقدس سوم کم‌نظیر و اثرگذار توصیف کرد.

وی اظهار کرد: زنان ایران اسلامی در عرصه پشتیبانی، همراهی و تقویت روحیه رزمندگان نقش برجسته‌ای ایفا کردند و این حضور ارزشمند شایسته تقدیر و تجلیل است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فداکاری همسران رزمندگان و جانبازان تصریح کرد: همراهی و ایثار خانواده‌های مدافعان کشور، الگویی ماندگار برای جامعه و نسل‌های آینده است و باید بیش از پیش مورد توجه و تکریم قرار گیرد.