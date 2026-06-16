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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

۶۵ درصد مشترکین مشهدی الگوی مصرف آب را رعایت می‌کنند

۶۵ درصد مشترکین مشهدی الگوی مصرف آب را رعایت می‌کنند

مشهد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با اشاره به آغاز فصل گرما و اهمیت مدیریت مصرف گفت:۶۵ درصد مشترکین مشهدی الگوی مصرف آب را رعایت می‌کنند.

حسین اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۸۰۰ هزار مشترک شهرستان، کمتر از الگوی تعیین شده آب مصرف می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک خانگی از خدمات آب و فاضلاب مشهد استفاده می کنند افزود: از این تعداد حدود ۶۵ درصد مشترکین الگوی مصرف آب را رعایت می‌کنند و کماکان میزان مصرف آب ۳۵ درصد مشترکین بالاتر از الگوی مصرف است.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی آب مشهد و نقش مهم مردم در گذر از این اظهار کرد: در کنار اقدامات مختلف انجام شده، اعم از اجرای پروژه های تامین آب، مدیریت فشار، اقدامات فرهنگی و ... همچنان مهم ترین و مؤثرترین راه عبور از وضعیت تنش آبی، توجه ویژه و نهادینه سازی مدیریت مصرف بهینه از سوی شهروندان است.

کد مطلب 6862337

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