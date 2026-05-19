نشست پایش آب مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه نشست پایش آب شهرستان با حضور سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس، محسن بخشی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، محمدرضا دانشورنیا معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری و دیگر مدیران در محل اداره آبفا برگزار شد.

گفتنی است: بررسی و تبادل نظر پیرامون تأمین آب شهرهای بینالود و ملک‌آباد و سناریوهای محتمل جیره‌بندی و مدیریت آب مشهد در شرایط بحران و اضطرار، مانند کاهش فشار آب در شب‌ها، روزها و آب‌رسانی در شرایط فوق بحرانی، وضعیت طرح‌های کوتاه مدت، بلند مدت، میان مدت برای تامین آب شرب مشهد مقدس و وضعیت سدها از جمله مباحث این نشست بود.