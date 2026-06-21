استفاده از ظرفیت ۲۵ هزار نفری یک گروه مردمی در مشهد جهت مصرف بهینه آب

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلیان صبح یکشنبه در نشست تخصصی-آموزشی پیرامون مدیریت بحران آب مشهد با حضور جمعی از اعضای گروه مردمی دوام ثامن (داوطلبان واکنش اضطراری محلات) مشهد که به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب برگزار شد، از اعلام آمادگی و همکاری گروه دوام ثامن (داوطلبان واکنش اضطراری مشهد) با ظرفیت ۲۵ هزار نفر عضو، به منظور ترویج و توسعه فرهنگ مدیریت مصرف و اطلاع رسانی وضعیت بحرانی آب در سطح مشهد خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ضمن تاکید بر نقش ویژه مدیریت مصرف آب در گذر از شرایط بحرانی کنونی گفت: با همکاری اعضای گروه دوام ثامن که در محلات مختلف مشهد فعالیت دارند، می توان روش های مصرف بهینه آب را به افراد جامعه و خانواده ها آموزش داد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات ارزنده شهرداری مشهد در جداسازی آب شرب و فضای سبز، احداث تصفیه خانه فاضلاب محلی و کاهش وابستگی به آب شرب در بخش فضای سبز تصریح کرد: با همکاری گروه دوام ثامن و عموم زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی که همواره همکاری و مشارکت ویژه ای در صرفه جویی در مصرف آب داشته اند،از تابستان سخت امسال نیز عبور خواهیم کرد.

گفتنی است؛ گروه دوام ثامن با بیش از ۲۵ هزار نفر عضو، به عنوان یک تشکل مردم نهاد در ذیل مجموعه اداره کل بحران شهرداری مشهد به صورت داوطلبانه به فعالیت های فرهنگی و آموزشی در سطح محلات مشهد می پردازد و در مناطق شهرداری مشهد نیز بیش از ۳۰۰۰ عضو فعال دارد.