به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام صالح آقابابایی عصر سهشنبه در بازدید از حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با قدردانی از فعالیتهای حوزه هنری استان در ایام جنگ تحمیلی و ماه مبارک رمضان اظهار داشت: حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از نیروهای خوشفکر و توانمند برخوردار است و در بررسی آثار و فعالیتهای این مجموعه، کارهای بنیادی و اثرگذاری مشاهده شد که نشاندهنده ظرفیت بالای هنری و فکری در این مجموعه است.
وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری میتوانند در مسیر تحقق اهداف فرهنگی و دینی نقش مکمل داشته باشند، افزود: باید از کارهای خوشفکر حوزه هنری در برنامههای سازمان تبلیغات اسلامی استفاده کنیم و این ارتباط را به سطحی گستردهتر و مؤثرتر برسانیم. هدف ما این است که برنامهها فقط در حد تعاملات مقطعی نباشد، بلکه به صورت منظم و هدفمند دنبال شود.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در آینده نزدیک باید برنامههای مشترکی با حوزه هنری در زمینههای مختلف برگزار کنیم و زمینه شکلگیری مرکز رسانهای استان با محوریت حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی را فراهم سازیم. چنین مرکزی میتواند در تولید محتوا، روایتپردازی و پوشش فعالیتهای فرهنگی و مذهبی استان نقش مهمی ایفا کند.
حجتالاسلام آقابابایی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان تصریح کرد: امکانات و تجهیزات در استان ما کم نیست، اما آنچه اهمیت دارد نحوه استفاده از این ظرفیتهاست. حوزه هنری در تولید آثار و برنامههای هنری توانمندی بالایی دارد و باید از این ظرفیت هنری به بهترین شکل بهره برد تا خروجی فعالیتهای فرهنگی استان تقویت شود.
وی تأکید کرد: اگر دستگاههای فرهنگی استان با نگاه واحد و هدفمند در کنار هم قرار بگیرند، میتوانند آثار ماندگارتری تولید کنند و در مسیر ترویج ارزشها، نقش مؤثرتری داشته باشند.
در ادامه این بازدید، احسان قائدی رئیس حوزه هنری استان نیز گزارشی از برنامههای این مجموعه در سال پیشرو ارائه کرد و از آمادگی حوزه هنری برای همکاریهای گستردهتر با سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد.
در پایان این نشست نیز همزمان با آغاز ماه محرم، از فراخوان چهارمین رویداد روایتنویسی «چای روضه» رونمایی شد.
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