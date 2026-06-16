معرفی درگهان قشم به‌ عنوان چهارمین اسکله حمل و تخلیه بار از کشور عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری در نشست بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های بندر درگهان اظهار کرد: درگهان به‌عنوان مهم‌ترین مرکز تجاری جزیره قشم و یکی از قطب‌های اصلی تجارت استان هرمزگان، از زیرساخت‌های مناسب بندری، گمرکی و انبارداری برخوردار است و بخش عمده کالاهای وارداتی در نهایت به این بندر منتقل و در بازارهای تجاری آن توزیع می‌شود.

وی افزود: تاکنون اسکله‌های رمچاه، سوزا و سلخ به‌عنوان مبادی تخلیه کالاهای وارداتی از عمان معرفی شده بودند، اما کالاهای تخلیه‌شده پس از ورود به جزیره، برای نگهداری، توزیع و عرضه به بازارهای تجاری درگهان منتقل می‌شوند که این موضوع هزینه‌های مضاعف حمل‌ونقل و جابه‌جایی زمینی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.

فرماندار قشم با اشاره به جایگاه راهبردی درگهان در زنجیره تأمین و توزیع کالا در جنوب کشور تصریح کرد: معرفی درگهان به‌عنوان چهارمین اسکله حمل بار از عمان، ضمن کاهش حجم تردد خودروهای حمل بار در محورهای جزیره، موجب تسریع در فرآیند تخلیه و توزیع کالا، کاهش هزینه‌های لجستیکی و افزایش بهره‌وری اقتصادی خواهد شد.

امیرتیموری ادامه داد: با عملیاتی شدن واردات مستقیم کالا از بندر خصب عمان به درگهان، بخش قابل توجهی از کالاها بدون نیاز به حمل مجدد از سایر بنادر جزیره، مستقیماً به مقصد نهایی خود یعنی مجتمع‌های تجاری و انبارهای این بندر منتقل می‌شوند.

رئیس شورای تأمین قشم تأکید کرد: این اقدام علاوه بر حمایت از فعالان اقتصادی و تجار، می‌تواند نقش مهمی در رونق تجارت دریامحور، افزایش گردش مالی بازارهای درگهان و تقویت جایگاه این بندر به‌عنوان هاب تجاری منطقه آزاد قشم ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های بندری و تسهیل فرآیندهای تجاری از اولویت‌های مدیریت شهرستان و سازمان منطقه آزاد قشم است و راه‌اندازی این مسیر جدید تجاری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مبادلات با کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌ویژه عمان باشد.