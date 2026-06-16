تاکید ایران و عمان بر امنیت تنگه هرمز در پرتو توافق اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیران خارجه ایران و عمان بر امنیت تنگه هرمز در پرتو توافق اخیر میان ایران و آمریکا تاکید کردند.

بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، بر تعهد مشترک خود برای تقویت همکاری بین دو کشور همسایه و توسعه آن در زمینه‌های مختلف، بر اساس اصول حسن همجواری و پیوندهای تاریخی و فرهنگی که کشورها و مردم منطقه را به هم پیوند می‌دهد، تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری عمان، این دو وزیر، روز سه‌شنبه طی یک تماس تلفنی، تعهد کشورهای خود را به قوانین بین‌المللی در مورد عبور ایمن و آزاد دریانوردی از تنگه هرمز، با توجه به تفاهمنامه اخیر ایران و آمریکا، تکرار کردند.

آنها ابراز امیدواری کردند که دوره آینده شاهد تلاش‌های جدی و مداوم از سوی همه طرف‌ها برای تضمین محیطی حمایتی و پایدار برای یک روند سیاسی و دیپلماتیک مؤثر و سازنده به منظور حفظ امنیت و ثبات منطقه باشد.

پیش از این، نیکولای بیدو، سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس اعلام کرد که امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران برای روز جمعه، ۱۹ ژوئن در بورگنشتوک سوئیس برنامه‌ریزی شده است.

ساعاتی قبل نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار با رئیس امارات اعلام کرد که متن تفاهمنامه میان این کشور به جمهوری اسلامی در جریان یک جلسه رسمی منتشر خواهد شد.