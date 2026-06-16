به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال در سرمقاله خود نوشت، توافق میان ایران و آمریکا بیشتر از آن که تصویر یک پیروزی راهبردی را نشان دهد بیانگر عقب نشینی آمریکا از اهداف اعلامی خود در جریان جنگ علیه ایران است.

در این گزارش آمده است، ترامپ همزمان با افزایش فشارهای سیاسی داخلی و خطرات مربوط به عملیات نظامی علیه ایران عقب نشینی را آغاز کرده است. او با عملیات برای به دست آوردن اورانیوم غنی شده ایران و بازگشایی تنگه هرمز با استفاده از قدرت نظامی مخالفت کرده است.

این در حالی است که ترامپ از تبعات دست زدن به چنین اقدامات نظامی علیه ایران کاملا آگاه بوده است.

بر اساس این گزارش، به نظر می رسد کاهش قیمت سوخت قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا یکی از مهم ترین اهداف داخلی ترامپ بوده باشد. ایران در آینده نیز می تواند از بستن تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار جدید استفاده کند.