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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام رونمایی شد

پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام رونمایی شد

رئیس پلیس راهور فراجا، رونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام(ره) را نماد گسترش خدمات شماره‌گذاری در مناطق آزاد کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، در آیین رونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام(ره)، اظهار کرد: منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام چهاردهمین منطقه آزادی است که به شبکه مناطق آزاد دارای خدمات شماره‌گذاری کشور می‌پیوندد. موضوع رونمایی از پلاک این منطقه طی یک سال گذشته در دستور کار قرار داشت و امروز این ظرفیت به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: در طول یک سال گذشته، شاهد تحولی چشمگیر در حوزه فعالیت مناطق آزاد کشور بوده‌ایم. امروز ۱۴ منطقه آزاد از خدمات مرتبط با شماره‌گذاری بهره‌مند هستند،خدماتی که شامل شماره‌گذاری پلاک دائم مناطق آزاد، پلاک گذر موقت و همچنین شماره‌گذاری خودروهای زیر پنج سال می‌شود و این فرآیندها به‌صورت عملیاتی در حال اجراست.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اهمیت نوسازی ناوگان ترددی کشور گفت: ورود خودروهای باکیفیت، ایمن و به‌روز به چرخه حمل‌ونقل، یکی از رویکردهای مؤثر در ارتقای ایمنی ترافیک به شمار می‌رود. تردد این خودروها در سطح معابر، علاوه بر کمک به بهبود فرهنگ و رفتارهای ترافیکی، می‌تواند در کاهش تصادفات و سوانح رانندگی نیز نقش قابل توجهی ایفا کند.

سردار حسینی تصریح کرد: تحقق این اهداف از جمله رویکردهای جدی پلیس راهور در توسعه ظرفیت‌های مناطق آزاد است و امیدواریم با توجه به ویژگی‌های خاص منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام، به‌ویژه همجواری آن با پایتخت، شاهد تحولی ملموس در حوزه رانندگی، ارتقای رفتارهای ترافیکی و کاهش سوانح رانندگی باشیم.

کد مطلب 6861296

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