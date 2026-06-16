کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک از منزل مسکونی شاهرود؛ یک نفر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل حداد عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان از کشف پرونده مواد مخدر در شاهرود خبر داد و افزود: پر پی کسب اطلاع از نگهداری مواد مخدر در منزل مسکونی موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی به اعزام نیروها به محل مورد نظر اشاره داشت و ادامه داد: در بازرسی این منزل مسکونی مقدار ۱۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شده است.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان سمنان به دستگیری یک نفر در این پرونده تاکید کرد و افزود: پرونده متخلف تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

حداد اضافه کرد: در راستای مقابله با سوداگران مرگ پلیس قاچاقچیان و خرده فروشان را تحت رصد داشته و بدون مماشات و اغماض با آن ها برخورد می کند.

وی افزود: برای تحقق امنیت پایدار از شهروندان درخواست داریم هر گونه رفت و آمد مشکوک را بلافاصله به پلیس اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.